https://tr.sputniknews.com/20211231/rusyanin-kuzey-filosu-bu-yil-12-tsirkon-denemesi-yapti-1052291071.html

Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı

Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Filosu birlikleri bu yıl Tsirkon hipersonik füzeleri ile 12 fırlatma denemesi yaptı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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tsirkon

savunma

rusya

deneme

hipersonik füze

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Filoya bağlı Amiral Gorşkov fırkateyni mürettebatı Tsirkon hipersonik füzeleri ile 10 başarılı fırlatma işlemleri gerçekleştirdi.Yasen nükleer denizaltısı ile de iki füze fırlatıldı.Filo bu yıl yeni silahlarla 70’ten fazla deneme yaptı.Dünyanın ilk hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor, azami atış menzili ise binlerce kilometre. Füze su üzerindeki hedefleri olduğu gibi karadaki hedefleri de vurabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-tsirkon-hipersonik-fuzesi-bu-sabaha-karsi-basariyla-test-edildi-1052097113.html

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tsirkon, rusya, deneme, hipersonik füze