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Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı
Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Filosu birlikleri bu yıl Tsirkon hipersonik füzeleri ile 12 fırlatma denemesi yaptı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T12:12+0300
2021-12-31T12:14+0300
tsirkon
savunma
rusya
deneme
hipersonik füze
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Filoya bağlı Amiral Gorşkov fırkateyni mürettebatı Tsirkon hipersonik füzeleri ile 10 başarılı fırlatma işlemleri gerçekleştirdi.Yasen nükleer denizaltısı ile de iki füze fırlatıldı.Filo bu yıl yeni silahlarla 70’ten fazla deneme yaptı.Dünyanın ilk hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor, azami atış menzili ise binlerce kilometre. Füze su üzerindeki hedefleri olduğu gibi karadaki hedefleri de vurabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-tsirkon-hipersonik-fuzesi-bu-sabaha-karsi-basariyla-test-edildi-1052097113.html
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tsirkon, rusya, deneme, hipersonik füze

Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı

12:12 31.12.2021 (güncellendi: 12:14 31.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTsirkon hipersonik füze denemesi
Tsirkon hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Filosu birlikleri bu yıl Tsirkon hipersonik füzeleri ile 12 fırlatma denemesi yaptı.
Filoya bağlı Amiral Gorşkov fırkateyni mürettebatı Tsirkon hipersonik füzeleri ile 10 başarılı fırlatma işlemleri gerçekleştirdi.
Yasen nükleer denizaltısı ile de iki füze fırlatıldı.
Filo bu yıl yeni silahlarla 70’ten fazla deneme yaptı.
Dünyanın ilk hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor, azami atış menzili ise binlerce kilometre. Füze su üzerindeki hedefleri olduğu gibi karadaki hedefleri de vurabiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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Putin: Tsirkon hipersonik füzesi, bu sabaha karşı başarıyla test edildi
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