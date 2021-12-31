https://tr.sputniknews.com/20211231/samil-tayyardan-kilicdarogluna-sandik-disi-her-cabanizin-karsisinda-durur-sokaklari-dar-ederiz-1052281985.html

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'

AK Parti MKYK üyesi Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T04:15+0300

2021-12-31T04:15+0300

2021-12-31T04:15+0300

politika

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

milli eğitim bakanlığı

şamil tayyar

öğretmen

mülakat

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sözlü mülakatta atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/kilicdaroglu-mulakkatta-elenen-ogretmen-adaylari-icin-milli-egitim-bakanligi-binasina-geldi-1052255428.html

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, milli eğitim bakanlığı, şamil tayyar, öğretmen, mülakat