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Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'
AK Parti MKYK üyesi Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T04:15+0300
2021-12-31T04:15+0300
politika
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
milli eğitim bakanlığı
şamil tayyar
öğretmen
mülakat
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sözlü mülakatta atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kilicdaroglu-mulakkatta-elenen-ogretmen-adaylari-icin-milli-egitim-bakanligi-binasina-geldi-1052255428.html
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, milli eğitim bakanlığı, şamil tayyar, öğretmen, mülakat

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz'

04:15 31.12.2021
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA / Murat Kula
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AK Parti MKYK üyesi Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sözlü mülakatta atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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