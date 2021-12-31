https://tr.sputniknews.com/20211231/soyuldugunu-haber-sunarken-ogrendi-evimde-hirsiz-var-1052299630.html

Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var

Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var

Arjantin'deki bir televizyon kanalında çalışan bir muhabir, bir başka olay hakkında haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrendi. Haberi yarıda kesip evine... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:32+0300

2021-12-31T16:32+0300

2021-12-31T16:33+0300

yaşam

arjantin

muhabir

gazeteci

hırsızlık

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Arjantin'in Florencia Varela bölgesinde kaybolan bir köpeğe dair haber bültenine canlı bağlanan Cronica HD televizyonu muhabiri Alejandro Pueblas, o esnada evine hırsız girdiği haberini aldı.Ağustos ayında kaybolan Lucho isimli köpeği arama çalışmalarına dair bir haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrenen muhabir, "Evime girip bir camı kırmışlar. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Evimde insanlar var, evimi alt üst ediyorlar" dedi.Kanalın sunucusu Esteban Trebucq ise, muhabirin verdiği beklenmedik habere dair yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Muhabir Pueblas ise evinin adresini canlı yayında söyleyerek, "Buraya çok acil polis gönderilmesine ihtiyacım var" dedi.Habere devam edemediği için üzgün olduğunu ifade eden muhabir, "Kaybolan köpek için gerçekten üzgünüm" dedi.Olayın ardından yaptığı açıklamada evde eşine ait tüm birikimlerin çalındığını belirterek, "Hep bir gün kendi başımdan geçen bir olayı haber yapacağımı söylerdim ama böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.

arjantin

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arjantin, muhabir, gazeteci, hırsızlık