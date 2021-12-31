Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211231/soyuldugunu-haber-sunarken-ogrendi-evimde-hirsiz-var-1052299630.html
Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var
Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var
Arjantin'deki bir televizyon kanalında çalışan bir muhabir, bir başka olay hakkında haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrendi. Haberi yarıda kesip evine... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:32+0300
2021-12-31T16:33+0300
yaşam
arjantin
muhabir
gazeteci
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343577_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5e4f4ff8fedb945bc5d55e1eeeed2119.jpg
Arjantin'in Florencia Varela bölgesinde kaybolan bir köpeğe dair haber bültenine canlı bağlanan Cronica HD televizyonu muhabiri Alejandro Pueblas, o esnada evine hırsız girdiği haberini aldı.Ağustos ayında kaybolan Lucho isimli köpeği arama çalışmalarına dair bir haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrenen muhabir, "Evime girip bir camı kırmışlar. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Evimde insanlar var, evimi alt üst ediyorlar" dedi.Kanalın sunucusu Esteban Trebucq ise, muhabirin verdiği beklenmedik habere dair yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Muhabir Pueblas ise evinin adresini canlı yayında söyleyerek, "Buraya çok acil polis gönderilmesine ihtiyacım var" dedi.Habere devam edemediği için üzgün olduğunu ifade eden muhabir, "Kaybolan köpek için gerçekten üzgünüm" dedi.Olayın ardından yaptığı açıklamada evde eşine ait tüm birikimlerin çalındığını belirterek, "Hep bir gün kendi başımdan geçen bir olayı haber yapacağımı söylerdim ama böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343577_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_fc39f7f87b65177bb2be7ebd00cf7ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arjantin, muhabir, gazeteci, hırsızlık

Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var

16:32 31.12.2021 (güncellendi: 16:33 31.12.2021)
© AAKamera
Kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
Abone ol
Arjantin'deki bir televizyon kanalında çalışan bir muhabir, bir başka olay hakkında haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrendi. Haberi yarıda kesip evine gitmek zorunda olduğunu söyleyen muhabir, canlı yayında evinde polis gönderilmesi çağrısında bulundu.
Arjantin'in Florencia Varela bölgesinde kaybolan bir köpeğe dair haber bültenine canlı bağlanan Cronica HD televizyonu muhabiri Alejandro Pueblas, o esnada evine hırsız girdiği haberini aldı.
Ağustos ayında kaybolan Lucho isimli köpeği arama çalışmalarına dair bir haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrenen muhabir, "Evime girip bir camı kırmışlar. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Evimde insanlar var, evimi alt üst ediyorlar" dedi.
Kanalın sunucusu Esteban Trebucq ise, muhabirin verdiği beklenmedik habere dair yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Muhabir Pueblas ise evinin adresini canlı yayında söyleyerek, "Buraya çok acil polis gönderilmesine ihtiyacım var" dedi.
Habere devam edemediği için üzgün olduğunu ifade eden muhabir, "Kaybolan köpek için gerçekten üzgünüm" dedi.
Olayın ardından yaptığı açıklamada evde eşine ait tüm birikimlerin çalındığını belirterek, "Hep bir gün kendi başımdan geçen bir olayı haber yapacağımı söylerdim ama böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:45BluTV'den yılbaşına özel kampanya: 2 gün boyunca ücretsiz olacak
16:37Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme
16:337’den 18’e: Doların bir senelik serüveni
16:32Soyulduğunu haber sunarken öğrendi: Evimde hırsız var
16:31Erdoğan 2021’de 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi, 8 cumhurbaşkanı ağırladı
16:31Putin’den yeni yıl mesajı: Zorluklarla karşılaştık ama mücadele etmeyi öğrendik
16:27Punk efsanesi Patti Smith'e New York'un anahtarı verildi
16:26Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılını önemli gelişmelerle geride bıraktı
16:21Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
16:192021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti
16:18Cinsel istismar davasının avukatları, Prens Andrew'un terleyemediğini kanıtlamasını istedi
16:15Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
16:15AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında
16:10TBMM'de 2021 böyle geçti
15:53Redhack davasında karar açıklandı: 5 gazeteciye ceza, 1 gazeteciye beraat
15:48Denizlispor Başkanı: Transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL getirecek varsa görevi bırakırım
15:48‘Fani Dünya Apartmanı’ 9 yıldır DEDAŞ’tan elektrik alamıyor
15:45CHP binasındaki pankart valilik kararıyla söküldü
15:32Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal
15:30Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı