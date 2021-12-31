Sene başından itibaren, sinema ve konser salonları da tribünler de gün geçtikçe dolmaya başladı. İzleyiciler aşı olmalarına rağmen çekingen davransa da hem merakla beklenen birçok film vizyona girdi, hem de spor müsabakaları eski heyecanına kavuştu. Koronavirüsün yeni normali dijital törenler zaman zaman tüm dünyada kurtarıcı oldu ancak 93. Oscar Törenleri’nde yıldızları kırmızı halıda görmek eski normali yeniden yaşattı. Mete Gazoz Tokyo’dan altın madalya ile dönerken, kadınlar da 2021 yılında sporda ezberleri bozdu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa’da 3. oldu, 8 aylık hamile tekvandocu Nijerya’da altın madalya kazandı. 2021 yılında hayatımıza bir de NFT’ler girdi. Kimi zaman bir tweet kimi zaman ise bir eserin NFT’si uçuk fiyatlara alıcı buldu.