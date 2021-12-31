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Türkiye
Sporda kırılan rekorlar, yenİden dolan sİnema salonları ve kayıplar:
Türkiye ve dünyada 2021 yılı nasıl geçti?
Sene başından itibaren, sinema ve konser salonları da tribünler de gün geçtikçe dolmaya başladı. İzleyiciler aşı olmalarına rağmen çekingen davransa da hem merakla beklenen birçok film vizyona girdi, hem de spor müsabakaları eski heyecanına kavuştu. Koronavirüsün yeni normali dijital törenler zaman zaman tüm dünyada kurtarıcı oldu ancak 93. Oscar Törenleri’nde yıldızları kırmızı halıda görmek eski normali yeniden yaşattı. Mete Gazoz Tokyo’dan altın madalya ile dönerken, kadınlar da 2021 yılında sporda ezberleri bozdu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa’da 3. oldu, 8 aylık hamile tekvandocu Nijerya’da altın madalya kazandı. 2021 yılında hayatımıza bir de NFT’ler girdi. Kimi zaman bir tweet kimi zaman ise bir eserin NFT’si uçuk fiyatlara alıcı buldu.
2 bin 500 yıl öncesine ait Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu
2 Ocak 2021 - Urla Çeşme Yarımadası Yüzey Araştırması Projesi kapsamında 3 ilçede araştırmalar yapan bilim ekibi, bölgede milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen Afrodit Tapınağı izlerine ulaştı.
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Ronaldo'nun Instagram hesabı 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu
6 Ocak 2021 - Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyondan fazla takipçiye ulaşan ilk isim oldu.
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Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin kişisi oldu
7 Ocak 2021 - Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etti.
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Sultan 1. Kılıçarslan'ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu
12 Ocak 2021 - Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan’ın Diyarbakır’ın Silvan’daki kayıp mezarı tespit edildi.
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
19 Ocak 2021 - Tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında yaşamını yitirdi.
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Dünyanın bilinen tek albino pandası Çin’de görüntülendi
20 Ocak 2021 - Tüm dünyada bilinen tek albino panda Çin’in Sichuan eyaletinde görüntülendi.
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Juventus İtalya Süper Kupası'nı kazandı
21 Ocak 2021 - Futbolda İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı.
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Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı formayı giyen Fernando Muslera tarihe geçti
21 Ocak 2021 - Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.
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Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de Aralık ayının futbolcusu seçildi
21 Ocak 2021 - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligde Aralık ayının futbolcusu seçildi.
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Ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
23 Ocak 2021 - Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti.
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Ronaldo ve Messi, Suudi Arabistan'ın reklam teklifine reddetti
24 Ocak 2021 - Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Suudi Arabistan’dan gelen reklam ve sponsorluk teklifini reddetti.
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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 - ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da öldü.
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Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi başladı
26 Ocak 2021 - Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi.
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Rock grubu The Flaming Lips, Kovid-19 salgını nedeniyle 'uzay baloncukları' içinde konser verdi
27 Ocak 2021 - ABD'li rock grubu The Flaming Lips, Kovid-19 salgınında sosyal mesafeli konser vermek için farklı bir yöntem buldu. Oklahoma'da gerçekleşen konserde grup üyeleri ve izleyiciler 'uzay baloncuklarına' girdi.
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Şubat
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
1 Şubat 2021 - Akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.
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Maradona’nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
3 Şubat 2021 - Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
5 Şubat 2021 - Sanatçı ve aktris Gao Liu arkadaşının tavsiyesiyle gittiği plastik cerrahide burnunu yaptırmak istedi. 4 saatlik bir operasyon geçiren oyuncunun burun dokusunda çürüme meydana geldi. Çinli aktrisi ameliyat eden hastane personeline soruşturma açıldı.
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Muhammed Ali'yi yenen boksör Leon Spinks hayatını kaybetti
8 Şubat 2021 - Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks 67 yaşında hayatını kaybetti.
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İtalya'da Venedik Karnavalı 2. kez iptal edildi
11 Şubat 2021 - İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Venedik Karnavalı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
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Caz müzisyeni Chick Corea hayatını kaybetti
12 Şubat 2021 - Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti. 1941 doğumlu müzisyenin ölüm nedeninin kanser olduğu belirtildi.
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Yönetmen Kusturica, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandı
12 Şubat 2021 - Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo), ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica’nın Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı ile aşılandığını belirtti.
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NBA All-Star’ın tarihte ilk kez tek günde düzenleneceği bildirildi
18 Şubat 2021 - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunun, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirileceği açıklandı.
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Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
19 Şubat 2021 - Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.
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Oyuncu Toygun Ateş koronavirüse yenik düştü
19 Şubat 2021 - Oyuncu Toygun Ateş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Şarkıcı Serpil Barlas hayatını kaybetti
21 Şubat 2021 - Şarkıcı Serpil Barlas, 64 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Elon Musk’ın annesi model Maye Musk, 'Bir Kadın Plan Yaparsa' kitabını tanıttı
22 Şubat 2021 - Tesla ve SpaceX sahibi Elon Musk’ın annesi Maye Musk, dünyada çok satan listelerine giren “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabını gazeteci Özlem Gürses’e anlattı.
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Jasmine Harrison, Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçen en genç kadın oldu
22 Şubat 2021 - İngiltere'de yaşayan Jasmine Harrison, İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu.
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ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı
24 Şubat 2021 - ABD'li atlet Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle bitirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
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Öterken bayılan Denizli horozu, Japonya'da gündem oldu
25 Şubat 2021 - Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması ‘Görenler enerjisine şaşırıyor’, ‘Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor’ haberleri ile Japon basınında yer aldı. Horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, büyük beğeni topladı.
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Fransa'da 350 nüfuslu Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Elon Musk'ın projesine izin vermedi
26 Şubat 2021 - Fransa'da Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Elon Musk'ın Starlink projesi kapsamında köy arazisine uydu internet anteni kurulmasına izin vermedi.
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Yeni Örümcek Adam filminin ismi açıklandı
26 Şubat 2021 - Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Örümcek Adam filminin ismi "Spider-Man: No Way Home" (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) olarak açıklandı.
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Epidemiyolog Swan, sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağı tahmininde bulundu
26 Şubat 2021 - Dünyaca ünlü Epidemiyolog Dr. Shanna Swan, bilimsel çalışmalarına dayandırdığı yeni kitabında, gelişmiş ülkelerdeki sperm sayısının giderek düştüğünü ve bu durumun ‘insanların hayatta kalmasını tehdit ettiğini' açıkladı. Swan, yaptığı tahminde sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti.
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Google, Türk heykeltıraş Kuzgun Acar'ın doğum gününü kutladı
28 Şubat 2021 - Arama motoru Google, 28 Şubat tarihine özel tasarlanan doodle ile Kuzgun Acar'ı ana sayfasına taşıdı.
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MART
78. Altın Küre Ödülleri ilk kez dijital olarak düzenlendi
1 Mart 2021 - Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes) Tina Fey ve Amy Poehler sundu. Nomaland filmiyle drama dalında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
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'Hitler bıyığı' eleştirileri alan Amazon, logosunu değiştirdi
3 Mart 2021 - Çevrimiçi alışveriş platformu Amazon, mobil uygulamasındaki logosunu Adolf Hitler'i anımsattığı eleştirilerinin ardından değiştirdi.
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Altın Ayı Ödülü’nü Romanyalı yönetmen Radu Jude'nın 'Bad Luck Banging or Loony Porn' filmi kazandı
5 Mart 2021 - 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen 'Altın Ayı' ödülünü Romanyalı yönetmen Radu Jude'nın 'Bad Luck Banging or Loony Porn' filmi kazandı.
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Ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş hayatını kaybetti
6 Mart 2021 - 92 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Altan Karındaş birçok başarılı tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilere imza atmıştı.
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Sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
8 Mart 2021 - Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
9 Mart 2021 - Dünyanın önde gelen gıda, bakım, güzellik ve temizlik maddesi üreticilerinden Unilever, 'normal' kelimesini güzellik ürünlerinin tanıtımından çıkardı.
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'Gülen yüz emojili' yılan 6 bin dolara satıldı
10 Mart 2021 - Derisinde üç adet 'gülen yüz emojisi' motifi bulunan Kraliyet Pitonu cinsi yılan, 6 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) satıldı.
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Mansur Yavaş Tiktok'a katıldı
11 Mart 2021 - Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch'e katılmasının ardından TikTok platformuna da giriş yaptı.
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Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı
11 Mart 2021 - Adana Valiliği, il merkezinde ve vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği yerlerde uçurtma uçurulmasının yasaklandığını duyurdu.
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Bilim insanları Ay'a 6.7 milyon sperm örneği göndermek istediklerini açıkladı
12 Mart 2021 - ABD'deki bilim insanları, 'Kıyamet Ambarı'na benzer bir 'modern Nuh'un Gemisi' geliştirmeyi amaçlıyor. İnsan dahil 6.7 milyon canlıdan üreme hücresi numunesinin Ay'a gönderilmesi ve orada yer altında saklanmasının öngörüldüğü projenin nihai hedefi, Dünya'da yaşam imkansız hale geldiğinde insanların yeryüzünden silinmesinin önüne geçmek.
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Beyonce, 63. Grammy Ödülleri’nde en çok ödül kazanan kadın sanatçı oldu
15 Mart 2021 - 31 Ocak'ta düzenlenmesi planlanırken koronavirüs nedeniyle 14 Mart'a ertelenen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende Taylor Swift, 'yılın albümü' ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28. zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak tarihe geçti.
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7 yaşındaki bir çocuk Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı
16 Mart 2021 - Hindistanlı 7 yaşındaki Virat Chandra, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı. Chadra, 5 bin 895 metrelik zirveye Hindistan bayrağı diken en genç kişilerden biri oldu.
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Güney Kore’de adalara turist çekmek her şey mora boyandı
17 Mart 2021 - Güney Kore’deki Banwol ve Bakji adaları sakinleri, Kovid-19'a rağmen daha çok turist çekmek için adaların büyük bir kısmını mor renge boyadı. Adaların son üç ayda 100 binden fazla turisti ağırladığı belirtildi.
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Cardi B şöhretini bir Türk’e borçlu olduğunu açıkladı
17 Mart 2021 - Rap yıldızı Cardi B, şöhretini kendisini striptiz kulübünde çalışmaya ikna eden bir Türk’e borçlu olduğunu söyledi. Ünlü olmadan önce New York'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığını anlatan Cardi B çalıştığı marketin müdürü olan Seyhan Eren aracılığıyla şöhrete kavuştuğunu açıkladı.
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Gucci 12 dolarlık ‘giyilemeyen’ ayakkabıyı satışa çıkardı
18 Mart 2021 - İtalyan modaevi Gucci, 12 dolar karşılığında satın alınabilen ancak giyilemeyen, dijital bir spor ayakkabıyı piyasaya sürdü.
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Rus kozmonot Anna Kikina için Barbie bebek üretildi
19 Mart 2021 - Barbie firması, uzaya gidecek Rus kozmonot Anna Kikina için bir oyuncak bebek üretti.
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Polonya'da bir ağaçta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
20 Mart 2021 - Polonya'da ormandaki bir ağaçta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bombanın hangi amaçla ağaca konulduğu bilinmezken etkisiz hale getirildi.
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Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi
20 Mart 2021 - İtalya Futbolcular Birliği (AIC), Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu seçti.
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Storytel, dünyada en çok Puşkin’in şiirleri dinlendiğini duyurdu
21 Mart 2021 - İsveç menşeli sesli kitap servisi Storytel’in yaptığı araştırmanın sonuçları, Rusya’nın şiir dinlemede dünyada ilk sırada yer aldığını, en çok okunan şairinse Aleksandr Puşkin olduğunu ortaya koydu.
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Maşa ile Koca Ayı Avrupa ve Afrika'da en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdi
22 Mart 2021 - Yaramaz kız Maşa ile arkadaşı Ayı'nın maceralarını anlatan Rus yapımı 'Maşa ve Koca Ayı' isimli çizgi film serisinin uluslararası araştırma ajansı Kidz Global'in verilerine göre Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdiği öğrenildi.
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Twitter'ın ilk tweeti 2.9 milyon dolara satıldı
23 Mart 2021 - Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı ilk tweet, açık artırma sürecinin ardından kripto para ile 2.9 milyon dolara satıldı.
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Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
25 Mart 2021 - Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
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Van Gogh'un 'Montmartre'deki Sokak Manzarası' eseri 13 milyon 91 bin euroya alıcı buldu
26 Mart 2021 - Uluslararası müzayede evi Sotheby's, Vincent van Gogh'un 'Montmartre'deki Sokak Manzarası' adlı eserinin 13 milyon 91 bin euroya alıcı bulduğunu duyurdu.
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Samsun’da altın işlemeli 2500 yıllık Tevrat ele geçirildi
27 Mart 2021 - Samsun’da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
28 Mart 2021 - Tarihçi ve astroloji uzmanı Stephanie Sengwe, kuvvetli ‘altıncı hisse’ sahip ve sezgileri en gelişmiş Zodyak sembollerini taşıyan kişilerle ilgili notlarını okurlarına sundu.
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Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı, gelirin tamamını da Darüşşafaka'ya bağışladı
30 Mart 2021 - Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Türkiye'nin en pahalı tweeti' diye tanımladığı paylaşımını NFT ile 10 bin dolara sattığını duyurdu. Özdemir, elde edilen geliri Darüşşafaka'ya bağışladı.
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Louvre Müzesi online erişime açıldı
30 Mart 2021 - Louvre Müzesi, içlerinde Mona Lisa, Venus de Milo ve Hermes Heykeli'nin de bulunduğu 480 binden fazla eseri online ziyarete açtı.
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Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
31 Mart 2021 - İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.
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Yandex 13 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi
31 Mart 2021 - Rus arama motoru Yandex, 13 yıl sonra ilk kez portalın giriş sayfasındaki logoda değişikliğe giderek yazı tipini değiştirdiğini bildirdi.
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NİSAN
Nickelodeon, Sünger Bob'un iki bölümünü yayından kaldırdı
1 Nisan 2021 - Çizgi film kanalı Nickelodeon, Sünger Bob KareŞort'un iki bölümünü, biri Kovid-19 salgınına ilişkin hassasiyetleri çiğnediği, diğerinin de çocuklar için uygun olmadığı gerekçesiyle yayından çekti.
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ABD First Lady'si Jill Biden 1 Nisan şakası yaptı
2 Nisan 2021 - ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden uçak şakalarına bir yenisini ekledi. Hostes gibi giyinip dondurma servis eden, maske taktığı için de kolayca tanınamayan First Lady, uçaktakilere 1 Nisan şakası yaptı.
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Avrupa Halter Şampiyonası’nda Muhammed Furkan Özbek iki altın, bir bronz madalya aldı
5 Nisan 2021 - Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
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The Weeknd, Etiyopya için 1 milyon dolarlık bağışta bulundu
5 Nisan 2021 - Şarkıcı The Weeknd, Etiyopya'da ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) çatışmalarının yol açtığı insani kriz için 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bölgede çatışmalar nedeniyle 2 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı, 4 milyondan fazla kişinin zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor.
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Apple’ın yeni reklam yüzü Trabzon’dan çıktı
5 Nisan 2021 - Trabzon’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’a yaptığı reklam yüzü başvurusuna olumlu geri dönüş aldı. Topal, 20 Nisan’da ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde reklam çekimlerine katılacak.
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Kraliçe Elizabeth, ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi
8 Nisan 2021 - Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor. Kraliçe Elizabeth de, kraliyet tarihinde ilk kez piknik izni verdi.
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Vogue dergisi kapağına ilk kez bir şairi taşıdı
8 Nisan 2021 - ABD merkezli ünlü moda dergisi Vogue gelecek ayki sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen genç siyah şair Gorman, yeni sayısının kapağını süslediği dergiye demecinde, milyon dolarlık anlaşmaları geri çevirdiğini açıkladı.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
9 Nisan 2021 - Buckingham Sarayı, Prens Philip'in vefat ettiği duyurdu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti.
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Uzaydan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken Astronot Rubins, Edremit'e davet edildi
9 Nisan 2021 - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından uzaydan çekilen dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı, finale kaldı. Van'ın Edremit İlçesi Belediye Başkanı İsmail Say, uzaydan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins'i Van'a davet etti.
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Türk halterci Rabia Kaya Moskova’da düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazandı
9 Nisan 2021 - Türk halterci Kaya, koparmada 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.
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ABD'li rapçi DMX hayatını kaybetti
9 Nisan 2021 - ABD'li rapçi ve aktör DMX, kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ünlü rapçiyi 'sonuna kadar savaşan bir savaşçı' olarak nitelendirdi.
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8 aylık hamile tekvandocu altın madalya kazandı
11 Nisan 2021 - Nijerya'da 8 aylık hamile tekvando sporcusu ülkedeki ulusal yarışmada altın madalya kazandı. Aminat Idrees'in başarısı "ilham verici" olarak nitelendirildi.
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NASA’nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
13 Nisan 2021 - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu.
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Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
13 Nisan 2021 - Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti.
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Peaky Blinders'ın yıldızı Helen McCrory, 52 yaşında hayatını kaybetti
16 Nisan 2021 - 52 yaşındaki ünlü oyuncu Helen McCrory, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Peaky Blinders dizisindeki rolüyle de bilinen Helen McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis verdi.
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Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı
18 Nisan 2021 - Taylor Swift, uzun süredir The Beatles'a ait olan en çabuk bir numaraya oturan üç albüm çıkarma rekorunu kırdı.
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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncü oldu
18 Nisan 2021 - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu.
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Demiröz hayatını kaybetti
18 Nisan 2021 - Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Erol Demiröz, 'Beyaz Melek', 'Güneşi Gördüm' ve 'Mucize' adlı yapımlarda rol almıştı.
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NASA, Mars'ta ilk kez helikopter uçurdu
19 Nisan 2021 - NASA, 11 Nisan'da yapılması planlanan ama yazılım hatası nedeniyle bugüne ertelenen tarihi uçuşu hayata geçirdi. 'Ingenuity' adı verilen helikopter, başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk motorlu araç olarak kayıtlara geçti.
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Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti
21 Nisan 2021 - Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdullah Nefes, 79 yaşında hayatını kaybetti.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95. Yaş gününü kutladı
21 Nisan 2021 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin, Prens Philip'in ölümünün üzerine ilan edilen yasın devam etmesi sebebiyle doğum gününde aile üyeleriyle sessiz bir şekilde vakit geçireceği bildirildi.
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Türk güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
22 Nisan 2021 - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergey Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
22 Nisan 2021 - Yazılarıyla bir dönemin en popüler köşe yazarlarından biri olan Selahattin Duman sabaha karşı yaşamını yitirdi.
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Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu
22 Nisan 2021 - Türk milli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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Türk güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu oldu
24 Nisan 2021 - Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.
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Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
24 Nisan 2021 - Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden Kerem Kamal ve Murat Fırat, adlarını yarı finale yazdırdı.
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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
25 Nisan 2021 - Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
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93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
26 Nisan 2021 - 'Nomadland' filmi, 'Oscar Ödülleri' olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.
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Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı
27 Nisan 2021 - Mortal Kombat filmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ABD'de en çok gelir elde eden film oldu.
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TIME ilk kez 'dünyanın en etkili 100 şirketi' listesi hazırladı
28 Nisan 2021 - TIME dergisi, 'Dünyanın yılının en etkili şirketleri' listesini bu yıl ilk defa yayınladı. Çoğu sektörden 'fark yaratan şirketlerin' yer aldığı listede BioNTech'in de yer aldığı görüldü.
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'Felaket Kız' fotoğrafı NFT ile 430 bin dolara satıldı
28 Nisan 2021 - 2005 yılında 'Felaket Kız (Disaster Girl)' adlı bir sosyal medya gönderisinde gülen yüzü ile yer alan Zoe Roth, orijinal görüntüsünün dijital eserini NFT'ye çevirip satarak 430 bin dolar kazandı.
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FIFA, iki Fransız kulübe transfer yasağı verdi
30 Nisan 2021 - FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin lira) para cezası verdi.
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MAYIS
Türk Karate Milli Takımı, Lizbon'da birinci oldu
3 Mayıs 2021 - Türk Karate Milli Takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de kazandığı 3 altın ve 6 bronz madalya ile genel sıralamada birinci oldu.
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'Bayılan horoz' İngiltere'deki bir şov programından davet aldı
3 Mayıs 2021 - Denizli’de horozunun öterken bayıldığını fark eden Okan Gökbudak'ın, sosyal medyaya yüklediği video Türkiye dışında Çin, Japonya ve İngiltere'de de medyanın ilgisini çekti. Gökbudak, "Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım" dedi.
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TÜİK, Türkiye'de tek yaşayanların oranının arttığını açıkladı
6 Mayıs 2021 - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma gösterdi ve 2020'de 3,3 kişiye düştü.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma gösterdi ve 2020'de 3,3 kişiye düştü.
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The Guardian, '200 yıllık hatalarını' yayınladı
7 Mayıs 2021 - 200. yıldönümünü kutlayan İngiliz gazetesi The Guardian, bir özeleştiri yazısı yayınladı. Yazıda, "İsrail bugün, The Guardian'ın öngördüğü gibi bir ülke değil" ifadeleri yer aldı.
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Coldplay, yeni şarkısını uzay istasyonunda çaldı
7 Mayıs 2021 - İngiliz rock grubu Coldplay, gizemli mesajlarla duyurulan yeni albümlerinin ilk şarkısını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalarak duyurdu.
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Michael Jordan'ın forması 1.38 milyon dolara satıldı
9 Mayıs 2021 - Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu Erkekler Basketbol Ligi'nde giydiği North Carolina Tar Heels forması, açık artırmada 1,38 milyon dolara alıcı buldu.
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Türkiye’de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
11 Mayıs 2021 - Bahar göçünde yüzlerce türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez Türkiye'de ilk kez Küçük Çöl Toygarı'nı ağırlıyor.
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Picasso'nun Marie-Therese tablosuna açık artırmada 103.4 milyon dolar ödendi
14 Mayıs 2021 - Koronavirüs pandemisinin yarattığı küresel ekonomik kriz, ünlü ressam Pablo Picasso'nun bir tablosunun açık artırmada 19 dakika içinde 103.4 milyon dolara satılmasına engel olmadı.
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu
15 Mayıs 2021 - Süper Lig'de sezonu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk sonrası Beşiktaş kadrosu sahada kutlama yaparken, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı. Yalçın yaptığı basın açıklamasında ise 'Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk, böyle nitelendirilsin istiyorum' ifadelerini kullandı.
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'Charlie parmağımı ısırdı' videosu NFT ile satışa çıkarıldı
17 Mayıs 2021 - Bir zamanların viral videolarından 'Charlie bit my finger' (Charlie parmağımı ısırdı), NFT ile açık artırmaya sunulacak. Videoya internet üzerinden erişim, müzayededen sonra mümkün olmayacak.
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Türk paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
17 Mayıs 2021 - Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası 50 metre sırtüstü finalinde Türk yüzücü Sevilay Öztürk, 44.46'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
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İBB Başkanı İmamoğlu, Twitch kanalı açtı
18 Mayıs 2021 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı yarın Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlıyor.
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Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
19 Mayıs 2021 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin, 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Sanatçı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
20 Mayıs 2021 - Şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.
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İsveçli eski Belediye Başkanı çöpçü oldu
21 Mayıs 2021 - İsveç’te eksi Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson, siyasi kariyerini sonlandırmasının ardından yeni bir alana geçerek atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını kullanmaya başladı.
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LaLiga'da şampiyon Atletico Madrid oldu
22 Mayıs 2021 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.
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Eurovision 2021'i İtalya kazandı
23 Mayıs 2021 - Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.
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Louvre Müzesi, 228 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetilmeye başlandı
26 Mayıs 2021 - Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi'nin yönetimine 228 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın yönetici getirildi.
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İstanbul semalarında Süper Ay görüntülendi
26 Mayıs 2021 - Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, İstanbul siluetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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'Metrobüs'ün babası' Jaime Lerner hayatını kaybetti
28 Mayıs 2021 - Türkiye'de 'Metrobüs' olarak bilinen Bus Rapid Transit'in planlayıcılarından Jaime Lerner, 83 yaşında hayatını kaybetti.
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Anadolu Efes EuroLeague şampiyonu oldu
30 Mayıs 2021 - Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague finalinde Barcelona'yı 81 - 86 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.
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HAZİRAN
60 yıl sonra Türkiye'ye getirilen Kybele heykelinin Afyonkarahisar'da sergileneceği açıklandı
8 Haziran 2021 - Afyonkarahisar'ın Çavdarlı Köyü'nde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, yetkililerin devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden Türkiye'ye getirilen Kybele heykelinin, Afyonkarahisar'da yapımı süren yeni arkeoloji müzesinde sergilenmesine karar verildi.
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Mustafa Sandal, Türk Milli Takımı için şarkı yaptı
9 Haziran 2021 - EURO 2020 için Türkiye Milli Futbol Takımı'na destek şarkısı yapan Mustafa Sandal’ın, Derya Uluğ ve Eypio ile seslendirdiği şarkıyı yayınlandı.
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Dünyanın en değerli pulu 8.3 milyon dolara satıldı
9 Haziran 2021 - İngiltere'deki pul satıcısı Stanley Gibbons, 1856'da basılan ve dünyanın en değerli pulu olarak adlandırılan İngiliz Guyanası One-Cent Magenta pulunu 8.3 milyon dolara (5.9 milyon sterlin) satın aldı.
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Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti
9 Haziran 2021 - Leman Dergisi'nde çizdiği 'Erdener Abi' tiplemesiyle tanınan usta karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti.
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Nusret’in tuz hareketi kripto para oldu
12 Haziran 2021 - İşletmeci Nusret Gökçe'nin dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınmasını sağlayan ete tuz dökme hareketinden ilham alınarak, SaltSwap(SALT) adıyla kripto para coin üretildi.
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Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi
16 Haziran 2021 - Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demesiyle ünlü içecek firması, toplamda 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.
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Emmy Ödülleri'ne 'cinsiyetsiz' seçeneği geldi
22 Haziran 2021 - Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri tarihinde bir ilke imza atıldı. Oyuncuların adaylık belgelerinde 'cinsiyetsiz' seçeneğini kullanabilmesine karar verildi.
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IKEA, su şişesine Ronaldo'nun adını verdi
22 Haziran 2021 - IKEA, Ronaldo'nun Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cola Cola'nın hisselerinin çakılmasına sebep olan hareketini bir reklam fırsatına dönüştürdü ve 'Ronaldo' adını verdiği su şişelerini satışa çıkardı.
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Bizimkiler dizisinin Cemil'i, Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti
27 Haziran 2021 - Türkiye televizyon tarihinin klasikleri arasında yer alan Bizimkiler dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.
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TEMMUZ
Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
1 Temmuz 2021 - Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yeniden ziyarete açıldı.
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Londra’da Prenses Diana heykeli açıldı
1 Temmuz 2021 - İngiltere’de Prenses Diana’nın heykeli oğulları Prens Harry ve Prens William tarafından açıldı. Prensler, "Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz. Umudumuz bu heykelin sonsuza dek onun hayatının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir” açıklamasında bulundu.
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Adıyaman’daki Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
1 Temmuz 2021 - Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, içerisinde bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskelet bulundu.
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Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve 50 yıl bir dolapta kalan tablo satıldı
2Temmuz 2021 - İspanyol ressam Pablo Picasso'ya atfedilen karma bir resim, ABD'nin Maine eyaletindeki bir evde 50 yıl boyunca dolapta kaldıktan sonra 150 bin dolara alıcı buldu.
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Cinsel birliktelik sırasında penisi dikey bir şekilde kırılan adam tıp tarihine geçti
2 Temmuz 2021 - İngiltere'de cinsel birliktelik sırasında penisi kırılan bir adam, dikey bir şekilde kırılan penis tedavisine konu olan ilk insan olarak tıp tarihine geçti.
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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet yaşamını yitirdi
2 Temmuz 2021 - Yeşilçam'ın ünlü jönü, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu Civan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla duyurdu.
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Antarktika'da yeni bir bitki türü keşfedildi
8Temmuz 2021 - Hintli bilim adamları, Antarktika'da yeni bir bitki türü keşfettiğini açıkladı.
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Milyarder Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk kişi oldu
11 Temmuz 2021 - Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, 5 kişilik ekiple birlikte gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladıktan sonra dünyaya döndü. Branson uzaya giden ilk milyarder oldu.
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Super Mario 64'ün açılmamış kopyası, 1.56 milyon dolara satıldı
12 Temmuz 2021 - Japonya merkezli Nintendo'nun 1996'da satışa çıkardığı Super Mario 64'ün açılmamış kopyası, 1.56 milyon dolara alıcı buldu.
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3 yaşında kitap yazan Chrissy Knight en genç yazar oldu
14 Temmuz 2021 - Kaleme aldığı 'Muhteşem Büyük Aslan' kitabı ile 3 yaşındaki Chrissy Knight, Hindistan'ın en genç yazarı unvanının sahibi oldu. 25 Mayıs 1958 doğumlu Dorothy Elmhisrt Straight ise 4 yaşındayken yazdığı kitapla hala dünyanın en genç yazarı unvanını elinde tutuyor.
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74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
17 Temmuz 2021 - Bu yıl 74.'sü düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Titane adlı filmi kazandı.
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F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı
18 Temmuz 2021 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu yarışı Büyük Britanya Grand Prix'ini Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.
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Kerem Tunçeri, A Milli Basketbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldı
19 Temmuz 2021 - Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Türkiye'nin favori emojisi nazar boncuğu oldu
19 Temmuz 2021 - Facebook'ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.
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Milyarder iş insanı Jeff Bezos uzay yolculuğu yaptı
20 Temmuz 2021 - Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay yolculuğu gerçekleştirdi. Uzay dönüşü Bezos, kapsül içinde "Şimdiye kadar en iyi gün" dedi.
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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti
22 Temmuz 2021 - Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 65 yaşında hayatını kaybetti.
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Dünya'dan daha yaşlı meteor bulundu
22 Temmuz 2021 - İngiltere'de bulunan küçük bir taş parçasının eski bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. 4 milyar 600 milyon yaşında olduğu tahmin edilen cismin, bugüne kadar Dünya’da tespit edilen en eski göktaşı olduğu belirtildi.
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Sekiz olimpiyatta yarışmış dünyanın tek kadın sporcusu Çusovitina kariyerini sonlandırdı
25 Temmuz 2021 - Dünya ve Olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Oksana Çusovitina, Tokyo Olimpiyatları’nda spor kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
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Tarihte ilk kez bir Rus, Olimpiyat Oyunları’nda tekvandoda birinci oldu
26 Temmuz 2021 - Rus tekvandocu Hramtsov, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 80 kiloda Ürdünlü rakibi Al-Sharabaty’yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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Arslantepe Höyüğü, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı
26 Temmuz 2021 - 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
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Devlet Opera ve Balesi'nin Instagram hesabı çalındı
29 Temmuz 2021 - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan siteye girilemediği de görüldü.
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Coca-Cola, ilk NFT'sini satışa sundu
30Temmuz 2021 - ABD'li içecek devi Coca-Cola, 4 adet NFT'yi satışa çıkardığını duyurdu. Uluslararası Dostluk Günü'nde ilk dijital koleksiyonunu çıkaran şirket, elde edilen gelirle zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklar ile yetişkinler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'ın destekleneceğini açıkladı.
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Mete Gazoz Tokyo 2020’de altın madalya kazandı
31 Temmuz 2021 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazandı.
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AĞUSTOS
Dünyanın en zengin kişisi değişti
8 Ağustos 2021 - Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.
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Messi Paris Saint-Germain ile anlaştı
10 Ağustos 2021 - Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.
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Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
11 Ağustos 2021 - Tunceli'de birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 5 bin 500 yıllık olduğu belirtilen çocuk iskeleti bulundu.
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Messi’nin gözyaşları 10 bin dolara satışa çıkarıldı
13 Ağustos 2021 - Fransa’nın PSG kulübünün yeni transferi Lionel Messi’nin eski takımı Barcelona ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.
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Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti
15 Ağustos 2021 - Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Cimilli İbo hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 - Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Mustafa Denizli'den Süper Lig'deki 200. galibiyetini aldı
22 Ağustos 2021 - Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı.
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Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti
24 Ağustos 2021 - Rolling Stones grubunun davulcusu dünyaca ünlü müzisyen Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi
24 Ağustos 2021 - Güneş sisteminde, yörüngede diğerlerinden daha hızlı döndüğü tespit edilen bir asteroit keşfedildi.
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Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu
24 Ağustos 2021 - Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı.
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NASA, uzay istasyonundaki astronotun sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
24 Ağustos 2021 - NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumu nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelediklerini belirtti.
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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 - Türk sinemasının sevilen oyuncularından Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Tunceli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları bulundu
25 Ağustos 2021 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaylada Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rusya'ya ait savaş topu parçaları bulundu. Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki 3 parça, askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Müzesi'ne getirildi.
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Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı
29 Ağustos 2021 - Sanatçı Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.
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Oyuncu Ed Asner 91 yaşında hayatını kaybetti
30 Ağustos 2021 - Haber sunucusu Lou Grant rolüyle şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti.
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Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
31 Ağustos 2021 - Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı, hayatını kaybetti.
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Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
31 Ağustos 2021 - Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı ise 500 dolar.
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Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 - Sanatçı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi, 70 yaşındaki oyuncunun ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.
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EYLÜL
Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti
1 Eylül 2021 - Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu 69 yaşındaki Nusret Çetinel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Yunan Besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
2 Eylül 2021 -'Zorba the Greek' filminin ikonik müziği ile de bilinen dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayatını kaybetti.
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Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu
4 Eylül 2021 -Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı
4 Eylül 2021 -ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.
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Galatasaray kadın futbol takımı kuruldu
5 Eylül 2021 - Galatasaray Spor Kulübü, kadın futbol takımını kurdu ve teknik direktörlük görevine de Nurcan Çelik'i getirdi.
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Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi
5 Eylül 2021 - Film, 'New York Independent Cinema Awards' festivalinden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı.
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Kazan’da Müslüman Film Festivali açıldı
6 Eylül 2021 - Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, bu yıl 17.’si düzenlenen Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’ne start verildi. Etkinlik 10 Eylül’e kadar sürecek.
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Maşa ile Koca Ayı, YouTube’da 100 milyardan fazla kez izlendi
6 Eylül 2021 - Ünlü Rus çizgi filmi Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’daki izlenme sayısı 10 yılda 100 milyarı geçti.
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Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
6 Eylül 2021 - Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti.
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39 yıldır komada olan Fransa Milli Takımı futbolcusu hayatını kaybetti
6 Eylül 2021 - 1982 yılında geçirdiği ameliyat sonrası komaya giren Fransız milli futbolcu Jean-Pierre Adams, hayatını kaybetti.
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Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı
7 Eylül 2021 - Şili'de amatör maçta sahaya giren köpek eğlenceli anlar yaşattı. Serbest vuruştan gelen topu dikkatlice izleyen akıllı köpek kafa golü attı.
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Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı
7 Eylül 2021 - ABD’de bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen haftasonu 72 bin 500 dolara (605 bin TL) satıldı.
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e-Devlet'te soyağacı tasarımı kullanıma açıldı
7 Eylül 2021 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet'e yeni bir hizmet ekledi. Daha önce yapılan alt-üst soy bilgisi özelliğine ek olarak bilgiler soyağacı şeklinde alınabilecek.
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ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu
7 Eylül 2021 - 'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu.
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Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz seçildi
8 Eylül 2021 - Türkiye’de her yıl düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey'de bu yıl birinci Dilara Korkmaz oldu. Korkmaz Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek.
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Adıyaman’da 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu
8 Eylül 2021 - Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü.
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Fenerbahçe, kadın futbol takımı kurdu
10 Eylül 2021 - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu açıkladı.
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Messi, Pele'nin rekorunu kırdı
10 Eylül 2021 - 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı ‘hat-trick’ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.
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İSKİ kazısında 5. yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu
11 Eylül 2021 - İstanbul Fatih'te her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında, 5. yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu.
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F1 İtalya Grand Prix'sinde fafer Ricciardo'nun
12 Eylül 2021 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı.
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78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
12 Eylül 2021 - 78. Venedik Film Festivali'nde ödül alan filmler, yönetmenler ve oyuncular belirlendi. Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül ‘Altın Aslan’ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği 'L'evenement (Happening)' filmi kazandı. Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne 'On The Job: The Missing 8' isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise 'Parallel Mothers' filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.
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Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
12 Eylül 2021 - 1962 yılında Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15. sayısı önceki gün açık artırmaya çıktı. İyi durumda olduğu açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu.
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2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı
13 Eylül 2021 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.
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Demba Ba futbolu bıraktı
13 Eylül 2021 - Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarını giyen 36 yaşındaki Senegalli golcü Demba Ba, futbolu bıraktığını açıkladı.
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Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi
13 Eylül 2021 - Gitarist Joe Satriani, The Rolling Stones ve diğer birçok büyük sanatçı için düzenlenen turneleri yöneten dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, geçen hafta Santa Rosa'daki evinde köpeğine mezar kazarken geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
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Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti
13 Eylül 2021 - TFF 1. Lig’in 4. haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü'nün Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla yendiği maçta, hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti birlikte maç yöneten ilk evli çift oldu.
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iPhone 13 tanıtıldı
14 Eylül 2021 - Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Drance, yeni iPhone'u tanıttı. Yeni iPhone 13, A15 işlemci ile birlikte gelecek, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.
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Kayseri’de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu
14 Eylül 2021 - Kayseri'de Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait aslan, geyik, ayı, domuz ve dağ koyunu kemiği bulundu.
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Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 - Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu.
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Şili'de 160 milyon yıl önceye ait 'uçan ejderha' fosili bulundu
14 Eylül 2021 - Bilim insanları, kuzey yarım küre semalarında dolaştığı bilinen 'uçan ejderha'nın Şili'de de yaşadığına dair kanıtlar buldu.
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Ronaldo'nun şutu kadın güvenlik görevlisini bayılttı
15 Eylül 2021 - Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu.
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Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
16 Eylül 2021 - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmalarında yapılan kazılar sırasında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu öngörülen lahit mezar bulundu.
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Sovyet satranç oyuncusu, Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı
17 Eylül 2021 - Sovyetlerin Gürcistan kökenli satranç büyükustası Nona Gaprindaşvili, Queen's Gambit'te kendisi hakkında geçen yalan ve gerçeği çarpıtan cinsiyetçi ifadelerle ilgili, dijital yayın platformu Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı.
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Türkiye'de 17 milyon yıllık fil dişi fosili keşfedildi
18 Eylül 2021 - Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda, 1.2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil türü de envantere alındı.
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'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi
19 Eylül 2021 - Türkiye'nin birden fazla kentinde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çok sayıda kadın katıldı.
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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi
20 Eylül 2021 - Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a, Özbekistan’ın İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi.
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Cehennem Silahı 3 filminin oyuncusu ölü bulundu
20 Eylül 2021 - Cehennem Silahı 3 filminde de rol alan ünlü aktör ve komedyen Anthony Johnson, bir mağazada ölü olarak bulundu.
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2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
20 Eylül 2021 - Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu. Ted Lasso ve The Queen’s Gambit’in kendi kategorilerinde öne çıktığı gecede The Crown drama kategorilerinde tüm ödüllerin sahibi oldu.
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Altın Koza’da Onur Ödülü’nü Haluk Bilginer aldı
20 Eylül 2021 - 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Bilginer, teşekkür konuşmasında, “Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun” dedi.
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Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi
21 Eylül 2021 - Dünyanın en ünlü müzisyenleri arasında yer alan Cabaret Voltaire'in ünlü müzisyeni Richard H. Kirk 65 yaşında hayatını kaybetti.
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'Harry Potter', ilk baskı 'Felsefe Taşı' kitabını satışa çıkardı
21 Eylül 2021 - İngiltere Hampshire'da yaşayan Harry Potter, babasının çocukken hediye ettiği ilk baskı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabını 30 bin sterline satışa çıkardı.
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Doğan Kuban hayatını kaybetti
22 Eylül 2021 - Türkiye ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara atan Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.
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Selçuk Yöntem, 'tost fotoğrafı' davasını kazandı
22 Eylül 2021 - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sanatçı Selçuk Yöntem'in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan kafeden kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.
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Sex and the City oyuncusu Garson hayatını kaybetti
22 Eylül 2021 - Sex and the City dizisinde yetenek avcısı ve menajer Stanford Blatch karakterini canlandıran ünlü aktör Willie Garson, 57 yaşında hayatını kaybetti.
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İstanbul'da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu
24 Eylül 2021 - 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan sarayın restorasyon çalışmaları sırasında Bizans çeşmesi bulundu.
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Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı
24 Eylül 2021 - Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.
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Ünlü yönetmen Roger Michell hayatını kaybetti
24 Eylül 2021 - Güney Afrika doğumlu ünlü İngiliz yönetmen Roger Michell, 65 yaşında hayatını kaybetti. Michell, tüm zamanların en çok izlenen, Julia Roberts'in başrolünde olduğu Notting Hill filmini yönetmişti.
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Volvo'nun logosu değişti
27 Eylül 2021 - 97 yıllık otomotiv devi Volvo, logosunu yedinci kez değiştirdi. Firma, yeni logosunun iki boyutlu olarak ilk kez Facebook üzerinden sundu.
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Şarkıcı R. Kelly, federal jüri tarafından şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu
27 Eylül 2021 - Şarkıcı R. Kelly, federal jüri tarafından şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu
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2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu
28 Eylül 2021 - Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu. 2 bin yıl önce inşa edilen çeşmenin suyu hala kullanılıyor.
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Finlandiya'da bilim insanları laboratuvarda kahve üretti
28 Eylül 2021 - İklim krizi ve olumsuz hava koşulları tüm dünyadaki kahve fiyatlarını etkilerken, Finlandiyalı bilim insanları çevreye zarar vermeden üretim yapmanın bir yolunu buldu. Araştırmacılar, laboratuvarda kahve geliştirdi.
29 Eylül 2021 - YouTube, uzmanların ülkede koronavirüs aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtı aktivistlerin video kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.
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Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti
30 Eylül 2021 - 'Genç ve Huzursuz', 'Yol Gösterici Işık', 'Yalan Rüzgarı' gibi pembe dizilerde aldığı rollerle tanınan Michael Tylo 72 yaşında hayatını kaybetti.
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Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi
30 Eylül 2021 - Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisinin 3. bölümünde yer alan iki erkeğin banyo yaptığı sahne 20 milyon kullanıcı tarafından yeniden izlendi. İzlenme rekoru kıran sahnesinin istatistiklerini paylaşan Netflix, dizinin toplamda 67 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı.
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Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
30 Eylül 2021 - Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone gibi ünlü modeller eşlik etti.
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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu
30 Eylül 2021 - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi. Manchester Unitedlı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.
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EKİM
Einstein'ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı
3 Ekim 2021 - Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada bağımsız yarışan Rus atlet Mihail Akimenko gümüş madalyanın, bir diğer Rus atlet olan İlya İvanyuk ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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Nobel Fizik Ödülü iklim ve karmaşık sistemler çalışmalarına verildi
5 Ekim 2021 - 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.
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Bilim insanları fazla gaz çıkarmanın mental ve zihinsel çöküşün işareti olabileceğini açıkladı
7 Ekim 2021 - Yapılan yeni bir araştırma, gaz çıkarma oranları yüksek olan kişilerin, depresyon ve stres seviyelerinin yüksek, zihinsel sağlık durumlarının ise tehlikede olduğunu ortaya koydu.
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Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü
11 Ekim 2021 - Kanada'da bir kadının çatısına isabet eden ufak bir meteor, yatak odasında uyurken yastığına düştü.
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Yapay zekâ, Picasso'nun 118 yıllık sırrını açığa çıkardı
12 Ekim 2021 - Picasso'nun 'The Blind Man's Meal' adlı eserinde 118 yıldır saklı kalmış figürü, yapay zekâ ortaya çıkardı.
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Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
13 Ekim 2021 - Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
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Nokia, yılan oyunlu klasik 6310 modelini yeniden piyasaya sürdü
14 Ekim 2021 - Nokia, 20. yıldönümünü kutlamak için içerisinde yılan oyunu da olan ve 'tuğla telefon' olarak da bilinen klasik 6310 modelini yeni tasarımıyla satışa çıkardı.
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Avrupalıların, Demir Çağı'nda bira ve mavi küflü peynir tükettiği ortaya çıktı
15 Ekim 2021 - Avrupalıların Demir Çağı'nda bira ve bugün lüks olarak kabul edilen mavi küflü peynir tükettikleri ortaya çıktı.
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Porno yıldızı Emily Willis, 'köpekle ilişkiye girdiğini' iddia eden meslektaşlarına dava açtı
16 Ekim 2021 - ABD'li porno yıldızı Emily Willis, kendisinin bir köpekle cinsel ilişkiye girerken videosunun olduğunu iddia eden iki meslektaşına adını lekelemeye çalıştıkları iddiasıyla dava açtı.
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Snoop Dogg kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım yaptı
16 Ekim 2021 - Rap yıldızı Snoop ogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu.
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Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaştı
20 Ekim 2021 - Pornografik içerik sitesi Pornhub, videolarının izinsiz şekilde yayınlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı.
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Dünyanın en devasa yılanı' yerinden vinçle oynatıldı
21 Ekim 2021 - Dünyanın en büyük yılanı', Dominika yağmur ormanlarında bir adam tarafından görüntülendi. Adamın yılan karşısında ciddi bir korku yaşadığı öğrenilirken, dev yılan bölgeye çağrılan vinç sayesinde çıkartılabildi.
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Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
22 Ekim 2021 - Dünyanın en büyük yılanı', Dominika yağmur ormanlarında bir adam tarafından görüntülendi. Adamın yılan karşısında ciddi bir korku yaşadığı öğrenilirken, dev yılan bölgeye çağrılan vinç sayesinde çıkartılabildi.
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Paul Walker'ın Kızı Meadow Rain Walker evlendi
23 Ekim 2021 - Ünlü oyuncu Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker, aktör nişanlısı Louis Thornton-Allan ile sessiz sedasız evlendi. Nikahına 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ünlü isimleri de katıldı. Gelini damada vaftiz babası Vin Diesel'in teslim etmesi davetlileri duygulandırdı.
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Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
24 Ekim 2021 - ABD'de bir kişi, iş yeri için hükümetten aldığı 57 bin dolarlık mali desteğin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Sadece bir karta 58 bin dolar veren adam, krediyi alırken yalan söylediği için de para cezası ve hapisle yargılanacak.
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Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
25 Ekim 2021 - Arjantin'de bir dinozor mezarlığında 100'den fazla dinozor yumurtası keşfedildi. Yumurtaların bilinçli bir şekilde ayrıştırıldığı bildirilirken, bölgede ayrıca 80 dinozorun kalıntılarına da rastlandı.
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Vogue Rusya, kapağında ilk kez büyük beden bir modele yer verdi
26 Ekim 2021 - Vogue Rusya dergisinin kasım ayı kapağında ilk defa ’büyük beden’ bir model yer aldı. Derginin editörleri, yeni sayılarının kapağında yer verdikleri Hollandalı Jill Kortleve için, ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ diyor.
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Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
28 Ekim 2021 - Vogue Rusya dergisinin kasım ayı kapağında ilk defa ’büyük beden’ bir model yer aldı. Derginin editörleri, yeni sayılarının kapağında yer verdikleri Hollandalı Jill Kortleve için, ‘güzelliğin bir beden ölçüsünün bulunmadığının kanıtı’ diyor.
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Nadir bulunan 'penis bitkisi' 25 yıl sonra ilk kez çiçek açtı
28 Ekim 2021 - Nadir görülen ve görünümü erkek cinsel organını andıran 'amorphophallus decus-silvae' adlı bitki, 25 yıl sonra ilk kez çicek açtı.
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Yeni bir insan türü bulundu
29 Ekim 2021 - Araştırmacılar, yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün 'Homo bodoensis' olarak adlandırıldığını duyurdu.
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kasım
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
1 Kasım 2021 - Oyuncu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.
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Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu
2 Kasım 2021 - ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu.
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Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
2 Kasım 2021 - İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın, evdeki çürük yumurta kokusuyla birlikte gümüş kolyesinin karardığını fark etti. Lisede aldığı fen dersi onu ve tüm ailesini 'hidrojen sülfür' zehirlenmesinden kurtardı.
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Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
2 Kasım 2021 - Antik Mısır'ın 19. Hanedan firavunlarından olup Altın Çağı'na damga vuran 2. Ramses'in baş hazinedarı Batah-M-Woya'nın mezarı ortaya çıkarıldı.
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Türk Yahudisi şarkıcı Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için X Factor’de yarıştı
3 Kasım 2021 - Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katılan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başardı.
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1986'da nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi
3 Kasım 2021 - Kayseri’de gençlik döneminde nişanlanan ancak ailelerin evliliği istememesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan 55 yaşındaki Azmi Bulut ile 51 yaşındaki Mualla Beytül, 35 yıl sonra evlendi. Azmi Bulut, “Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah’ım bugüne nasip etti" dedi. Mualla Bulut ise, “Hiç olmayacak güzellikler oldu" ifadelerini kullandı.
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Netflix, mobil oyun dünyasına girdi
3 Kasım 2021 - Online dizi ve film izleme platformu Netflix, abonelerine sunacağı ilk mobil oyunlarını tanıttı.
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Brezilya’da bir bebek 12 santimetre kuyrukla doğdu: Üzerine bilimsel makale yazıldı
7 Kasım 2021 - Brezilya'daki Fortaleza kentinde dünyaya gelen bir çocuğun erken doğumla hayata gözlerini açtığını açıklayan bilim insanları bebeğin 12 santimetrelik bir kuyruğu olduğunu fark etti. Kuyruğun ucunda bir et parçası olduğunu da aktaran bilim insanları yaşananları Journal of Pediatric Surgery Case Reports isimli tıp dergisinde yayınladı.
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Demi Lovato kendi tasarladığı cinsiyetsiz seks oyuncağını tanıttı
10 Kasım 2021 - Şarkıcı Demi Lovato, kendi dizayn ettiği ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını piyasaya çıkardı.
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John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
11 Kasım 2021 - Oyuncu Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekimleri tamamlandı ve filmin tam ismi resmi olarak açıklandı. Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak.
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Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı paylaştı
16 Kasım 2021 - Bilim insanları, The Police'in 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti.
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Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
16 Kasım 2021 - Şair ve yazar Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti.
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Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
17 Kasım 2021 - Konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, özür mesajı yayınlayarak "Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok zorlamıştım" dedi.
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Boji İstanbulkart aldı
18 Kasım 2021 - İstanbul’daki toplu taşıma araçlarıyla dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji adına İstanbulkart çıkarıldı. Boji’nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği ve toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenmişti.
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ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
20 Kasım 2021 - ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, ‘Fındık Ezmesi’ ve ‘Marmelat’ isimli iki hindiyi affetti.
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Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
22 Kasım 2021 - Tüm zamanların en unutulmaz çizgi filmleri arasında ilk sıralarda yer alan animasyonun kahramanları Tom ve Jerry’nin tam adları, Warner Bros’un geliştirdiği MultiVersus oyununda ortaya çıktı.
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Mavi-siyah elbise tartışmasının şapka versiyonu geldi
22 Kasım 2021 - Birkaç yıl önce, internete yüklenen bir elbise fotoğrafı, rengi yüzünden çok konuşulmuş ve sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölmüştü. Renk tartışmasına şimdi de 'şapka' eklendi.
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Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti
24 Kasım 2021 - Birçok filmde yer almasının yanı sıra en çok Game of Thrones'taki 'rolüyle' bilinen Bart isimli ayının öldüğü açıklandı.
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Bilim insanları burçlara ve astrolojiye inananların narsist ve daha az zeki olma eğilimi gösterdiğini açıkladı
25 Kasım 2021 - İsveç’te yapılan yeni bir araştırma, astrolojiye ve burçlara inanan kişilerin daha narsist ve daha az zeki olma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, astrolojinin kişilerdeki ‘büyüklenme duygusunu güçlendirdiğini ve bunun narsistik kişilik özelliğini desteklediğini söyledi.
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Madonna Instagram'a ‘cinsiyetçilik’ konusunda tepki gösterdi
26 Kasım 2021 - ABD'li şarkıcı Madonna, Instagram hesabında topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi. Madonna, Instagram yönetimini cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçladı.
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Peru'da 800 yıllık mumya bulundu
28 Kasım 2021 - Peru'daki arkeologlar en az 800 yaşında olabilecek iyi korunmuş bir mumya ortaya çıkardılar.
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Bahçedeki semender oyuncak sanıldı, canlı çıktı
28 Kasım 2021 - Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu anlayınca o anları cep telefonuyla kaydetti.
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Fransa’da sahibi aranan terk edilmiş köpek, kurt çıktı
29 Kasım 2021 - Fransa'nın başkenti Paris çevresindeki Yvelines kentindeki yerleşim yeri yakınlarında başıboş dolaşan ve bölge sakinlerinin köpek sandığı hayvanın vahşi kurt olduğu anlaşıldı.
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Squid Game'in dev bebeğini seslendiren kızın diziyi izlemesine izin verilmiyor
29 Kasım 2021 - Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde dev bebeği seslendiren 10 yaşındaki Reagan To, ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.
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Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna ilan edildi
30 Kasım 2021 - Barbados'ta Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarma töreninde konuşan Prens Charles, köleci geçmişle ilgili nedamet getirdi. Dünyanın en genç cumhuriyeti, açtığı yeni sayfaya, Rihanna'yı ulusal kahraman ilan ederek başladı.
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ARALIK
Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı
1 Aralık 2021 - Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'ın başrollerini paylaştığı 2021 yapımı Red Notice filmi, Netflix tarihinin en çok izlenen filmi olarak kayıtlara geçti.
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Disney, Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü uyguladı
1 Aralık 2021 - Hong Kong'daki Disney+ kullanıcıları, The Simpsons dizisinin Tiananmen şakası geçen bir bölümünün yayından kaldırıldığına dikkat çekti. Söz konusu bölümde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
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Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın başkan seçildi
2 Aralık 2021 - Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
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Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi
2 Aralık 2021 - Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi. Araştırmacılar, Földvar köyünde arkeolojik kazı yapılmasını istedi.
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Düzce'deki antik kentte Roma dönemine ait heykel başı bulundu
2 Aralık 2021 - Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel başına rastlandı.
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'Cheeseburger balığı’ Rus fotoğrafçının kamerasına yakalandı
2 Aralık 2021 - Sualtındaki ilginç canlıları fotoğraflayan Roman Fedortsov, ‘cheeseburger balığı’nı görüntüledi.
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NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
3 Aralık 2021 - Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, bu yıl 13. uzay yürüyüşünü tamamladı.
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100 yıldır kazı yapılan kilisede Roma İmparatoru ‘Büyük Theodosius' izlerine rastlandı
3 Aralık 2021 - İzmir’de Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında bulunan Ayasofya ile çağdaş kilisede 1921 yılından beri aralıklarla süren kazıda, Büyük Theodosius olarak bilinen Roma İmparatoru dönemine ait duvar ortaya çıkarıldı.
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Elon Musk, Tesla marka düdüğü 50 dolardan satışa çıkardı
3 Aralık 2021 - Tesla’nın CEO’su, dünyanın en zenginlerinden Elon Musk Cyberwhistle (siber düdük) isimli düdüğün satışa çıktığını duyurdu.
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Ekvador’un ilk kedi okulu açıldı
4 Aralık 2021 - Ekvador’da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı.
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ABD binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti
7 Aralık 2021 - Yıllar önce yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün yazılı olduğu kil tablet Irak'a iade edildi.
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Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı
7 Aralık 2021 - Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden Sıla, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım" dedi.
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Lewis Hamilton ve Brad Pitt'in aynı filmde yer alacağı duyuruldu
7 Aralık 2021 - Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Joseph Kosinski tarafından yönetilecek yeni bir film için güçlerini birleştiriyor.Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış ancak oyunculuğa adım atmamıştı.
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IKEA Merkel’in vedasına ilişkin ‘Sonunda evde’ paylaşımı yaptı
8 Aralık 2021 - İsveç menşeili mobilya devi IKEA Almanya’nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel'in siyaset sahnesinden çekildiği tarihi günde Alman basınına 'Sonunda evinde' reklamı verdi.
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Hasankeyf kazılarında 3 bin yıl öncesine ait bulgulara ulaşıldı
11 Aralık 2021 - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, 3 bin yıl öncesine kadar uzanan bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, "Bu yıl yapılan kazıda bulduğumuz en eski eserimiz Demir Çağ dönemiyle tarihlendirebileceğimiz bir at figürüdür. At figürü M.Ö. 6. yüzyıldan öncesiyle tarihlendirilmektedir" dedi.
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Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor
11 Aralık 2021 - Friends dizisinde canlandırdığı Rachel karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jennifer Aniston, kadınların özel hayatlarında erkeklere göre daha fazla baskı görmesine isyan etti.
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Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
13 Aralık 2021 - Reality şov yıldızı Kim Kardashian, North, Saint, Chicago ve Psalm'ı sabahları Noel şarkılarıyla uyandıracak bir piyanisti işe aldığını açıkladı.
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TIME Dergisi, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti
13 Aralık 2021 - Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi 2021'in sonucunu açıkladı. Dergi bu unvana ABD'li iş insanı Elon Musk'ı layık gördü.
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Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza aldı
15 Aralık 2021 - Norveç'te LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr'a kullanıcı verilerini kişinin rızası dışında paylaştığı gerekçesiyle 6.3 milyon euro para cezası verildi.
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Avatar 2'nin yeni set fotoğrafları yayınlandı
15 Aralık 2021 - Yeni Zelanda'da çekilen serinin devam filmi Avatar 2'den yeni kamera arkası görseller paylaşıldı.
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Cem Yılmaz’ın son gösterisinin Netflix’te yayınlanacağı açıklandı
15 Aralık 2021 - Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diaomond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu.
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Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
15 Aralık 2021 - Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin’deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı
16 Aralık 2021 - ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen’in tüm albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattığı bildirildi.
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Eric Clapton, 55 yaşındaki kadına açtığı korsan CD davasını kazandı
17 Aralık 2021 - Müzisyen Eric Clapton, 55 yaşındaki Alman bir kadından eBay'de korsan albümünü sattığı gerekçesiyle davacı oldu. Kadının iki tarafın da dava masraflarını ödemesine karar verildi
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Homer Simpson'ın hastane masrafları hesaplandı
17 Aralık 2021 - Los Angeles merkezli bir firma, The Simpsons karakteri Homer Simpson gerçek hayatta yaşasaydı, hastane masraflarının ne kadar tutacağını hesapladı.
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Yüzüklerin Efendisi ekibinden 20. yıldönümüne özel rap klibi yapıldı
17 Aralık 2021 - Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği' 2001 yılında vizyona girdiğinde dünyada büyük yankı uyandırdı ve gişe rekorları kırdı. Film üçlemesinin oyuncu kadrosu, serinin ilk filminin vizyona girmesinin 20. yıldönümünü bir rap videosu ile kutladı.
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Nesli tükenmekte olan kuşların sesinden oluşan albüm ilk 5'e girdi
18 Aralık 2021 - Nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının sesleri kullanılarak oluşturulan bir albüm, ülkenin ARIA albüm listesinde Mariah Carey ve Michael Buble'nin yılbaşı klasiklerini geride bıraktı.
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Bülent Ersoy hayatının film yapılacağını açıkladı
19 Aralık 2021 - Sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Ersoy, “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti” ifadelerini kullandı.
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Japon şarkıcı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
19 Aralık 2021 - Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
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Koronavirüse yakalanan oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi
20 Aralık 2021 - Çok sayıda tiyatro ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu ve dublaj sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
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Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı
21 Aralık 2021 - Harry Potter 20. yıl buluşması 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı. Özel bölümün 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayına gireceği açıklandı.
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Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
22 Aralık 2021 - Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections cuma günü vizyona giriyor. HBO Max platformunda da yayınlanmaya başlayan film, başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancını gündeme taşıdı. Reeves, bugüne dek oynadığı dört filmden yaklaşık 200 milyon dolar kazandı.