https://tr.sputniknews.com/20211231/talibandan-vitrin-mankenlerinin-kafasini-koparma-talimati-1052296442.html

Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı

Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı

Afganistan'da Ağustos ayında başkenti kontrol altına alarak yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki mağazaların vitrinlerinde yer alan cansız mankenlerin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T15:09+0300

2021-12-31T15:09+0300

2021-12-31T15:09+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadın

manken

kadın hakları

cansız manken

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Taliban hükümetine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Men etme Bakanlığı'nca getirilen yeni talimatlar kapsamında, mağaza vitrinlerinde cansız kadın manken başlarının sergilenmesi yasaklandı.Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak, ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak.Kadınların sosyal ve kamusal yaşamdan tecrit edilmesi yönünde bir yeni adım olarak yorumlanan bu yasak, cansız mankenler üzerinde kadın simasının görülmesinin 'şeriata uygun olmaması' şeklinde gerekçelendirildi.Taliban'ın kadınlara yönelik getirdiği yasaklar, başta başkent Kabil olmak üzere çok sayıda büyük kentte protestolara neden oldu. Yüzlerce kadının cinsiyet ayrımcılığına karşı sokağa çıktığı gösterilere şiddetle müdahale ederek göstericilere ateş açtı.Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra ilk fark edilen değişikliklerden biri, başkentteki mağazaların reklam afişlerinden kadın yüzlerinin silinmesi yada karalanması olmuştu. Kadın cansız manken başlarına getirilen yasak, taksi sürücülerine kadınları erkek bir refakatçileri olmadan 70 kilometreden uzağa götürmelerine yönelik yasaktan hemen sonra geldi. Taliban hükümetinin kontrolünde olan devlet kanallarında kadınlarla birlikte yayın yapılmasına da yasak getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211226/taliban-erkek-refakatci-olmadan-kadinlarin-uzak-mesafeye-seyahatlerine-yasak-getirdi-1052140270.html

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afganistan, taliban, kadın, manken, kadın hakları, cansız manken