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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211231/talibandan-vitrin-mankenlerinin-kafasini-koparma-talimati-1052296442.html
Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı
Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı
Afganistan'da Ağustos ayında başkenti kontrol altına alarak yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki mağazaların vitrinlerinde yer alan cansız mankenlerin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T15:09+0300
2021-12-31T15:09+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın
manken
kadın hakları
cansız manken
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Taliban hükümetine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Men etme Bakanlığı'nca getirilen yeni talimatlar kapsamında, mağaza vitrinlerinde cansız kadın manken başlarının sergilenmesi yasaklandı.Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak, ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak.Kadınların sosyal ve kamusal yaşamdan tecrit edilmesi yönünde bir yeni adım olarak yorumlanan bu yasak, cansız mankenler üzerinde kadın simasının görülmesinin 'şeriata uygun olmaması' şeklinde gerekçelendirildi.Taliban'ın kadınlara yönelik getirdiği yasaklar, başta başkent Kabil olmak üzere çok sayıda büyük kentte protestolara neden oldu. Yüzlerce kadının cinsiyet ayrımcılığına karşı sokağa çıktığı gösterilere şiddetle müdahale ederek göstericilere ateş açtı.Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra ilk fark edilen değişikliklerden biri, başkentteki mağazaların reklam afişlerinden kadın yüzlerinin silinmesi yada karalanması olmuştu. Kadın cansız manken başlarına getirilen yasak, taksi sürücülerine kadınları erkek bir refakatçileri olmadan 70 kilometreden uzağa götürmelerine yönelik yasaktan hemen sonra geldi. Taliban hükümetinin kontrolünde olan devlet kanallarında kadınlarla birlikte yayın yapılmasına da yasak getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211226/taliban-erkek-refakatci-olmadan-kadinlarin-uzak-mesafeye-seyahatlerine-yasak-getirdi-1052140270.html
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afganistan, taliban, kadın, manken, kadın hakları, cansız manken

Taliban'dan vitrin mankenlerinin kafasını koparma talimatı

15:09 31.12.2021
© AP Photo / Petros GiannakourisAfganistan'da burka giyen bir kadın
Afganistan'da burka giyen bir kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Afganistan'da Ağustos ayında başkenti kontrol altına alarak yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki mağazaların vitrinlerinde yer alan cansız mankenlerin başlarının sergilenmesine yasak getirdi.
Taliban hükümetine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Men etme Bakanlığı'nca getirilen yeni talimatlar kapsamında, mağaza vitrinlerinde cansız kadın manken başlarının sergilenmesi yasaklandı.
Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak, ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak.
Kadınların sosyal ve kamusal yaşamdan tecrit edilmesi yönünde bir yeni adım olarak yorumlanan bu yasak, cansız mankenler üzerinde kadın simasının görülmesinin 'şeriata uygun olmaması' şeklinde gerekçelendirildi.
Taliban'ın kadınlara yönelik getirdiği yasaklar, başta başkent Kabil olmak üzere çok sayıda büyük kentte protestolara neden oldu. Yüzlerce kadının cinsiyet ayrımcılığına karşı sokağa çıktığı gösterilere şiddetle müdahale ederek göstericilere ateş açtı.
Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra ilk fark edilen değişikliklerden biri, başkentteki mağazaların reklam afişlerinden kadın yüzlerinin silinmesi yada karalanması olmuştu.
Kadın cansız manken başlarına getirilen yasak, taksi sürücülerine kadınları erkek bir refakatçileri olmadan 70 kilometreden uzağa götürmelerine yönelik yasaktan hemen sonra geldi.
Taliban hükümetinin kontrolünde olan devlet kanallarında kadınlarla birlikte yayın yapılmasına da yasak getirilmişti.
Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi
26 Aralık, 23:14
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