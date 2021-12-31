https://tr.sputniknews.com/20211231/tbmmde-2021-boyle-gecti-1052263929.html

TBMM'de 2021 böyle geçti

TBMM'de 2021 böyle geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yılında kamuoyunda çok tartışılan düzenlemelere imza attı. Bunlar arasında Hayvan Hakları Yasası, Makine Kimya’nın anonim... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:10+0300

2021-12-31T16:10+0300

2021-12-31T16:11+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

tbmm plan ve bütçe komisyonu

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049500613_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21511479ff9fb074217eac8416b27317.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2021 yılından yoğun mesai yaptı. 27‘nci dönemin 4 ve 5’inci yasama yıllarını kapsayan 2021 yılından mecliste yasa tekliflerinin yanı sıra uluslararası anlaşmalar ve 2022 yılının bütçe taslağı da ele alındı.İlk yasa Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasasıMeclisin Ocak ayında ilk görüşülen yasa düzenlemesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi oldu. Yasaya göre, Değerlendirme Kurulu’nda, teknoloji konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş sayısı artırıldı.Şubat, MSB ve TSK düzenlemeleri ayı olduŞubat ayında Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Mart: Şiddeti araştırma komisyonu kurulduMart ayı başında ise TBMM Genel Kurulu’nda "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Aynı ay ayrıca TBMM Genel Kurulunda, mobil telefon kapsama alanı ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesiyle ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.Nisan: ABD Başkan Biden’a ortak tepkiNisan ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini TBMM Genel Kurulu’nda ortak bildiri ile kınandı. TBMM Başkanı Şentop'un imzasını taşıyan bildiride, "Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” değerlendirmesi yer aldı.Nisan ayında ayrıca kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 liraya çıkarıldı.Mayıs ayının gündemi Mescid-i AksaMeclis Mayıs ayında ise siyasi parti gruplarının ortak imzası ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." denildi.Mayıs ayında ayrıca TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.Meclis’in Haziran mesaisi: İcra ve İflas Kanunu, Askeri Ceza KanunuMeclis Haziran ayında İflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimini düzenleyen, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Ardından ise askeri suçların soruşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesini içeren, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.Temmuz’da 4’üncü yargı paketi kabul edildi, hayvanlar ‘mal’ olmaktan çıkarıldıMeclis Temmuz ayında, yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararları düzenleyen, 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüştü ve teklif yasalaştı.Temmuz ayında mecliste yasalaşan bir değer düzenleme ise Hayvanları korumak ve sağlıklarını temin etmeyi içeren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi oldu. Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirildi.Meclis 1 Ekim’de açıldıTBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile başladı. Erdoğan "Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." ifadelerini kullandı.Yeni dönemin ilk düzenlemesi Paris Barış AntlaşmasıParis Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında yapılan müzakereler sonrasında 196 ülke tarafından kabul edilmiş ve Türkiye tarafından 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı. Ancak Türkiye, bugüne kadar anlaşmayı onaylamayan 6 ülke arasında yer alıyordu.Suriye ve Irak tezkeresi kabul edildiTBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Daha önce Tezkereler evet diyen CHP bu oylamada hayır oyu kullandıKasım’da bütçe mesaisi başladı16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Ekim Ayı sonunda başlayan Bütçe mesaisi Kasım ayı boyunca devam etti. Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurulda 2022 bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmeleri zaman zaman sert tartışmalara neden oldu. Bütçe Kanun Teklifi yoğun bir mesainin ardından 18 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Stokçulukla mücadele kanunu yasalaştıStokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Bütçe görüşmelerin ardından kanun teklifi mecliste kabul edildi. 2021 yılından mecliste görüşülen son yasa Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210126/turk-askerinin-aden-korfezindeki-gorev-suresi-1-yil-daha-uzatildi-1043665091.html

https://tr.sputniknews.com/20210218/uzman-erbaslarin-emeklilik-yas-haddi-degisti-1043837464.html

https://tr.sputniknews.com/20210309/mecliste-kadina-yonelik-siddetin-arastirilmasi-amaciyla-komisyon-kurulmasina-karar-verildi-1043990308.html

https://tr.sputniknews.com/20210428/tbmmnin-bidena-soykirim-kinamasi-resmi-gazetede-1044374028.html

https://tr.sputniknews.com/20210510/meclisten-israile-ortak-kinama-ak-parti-chp-mhp-iyi-parti-ve-hdp-ortak-metin-hazirladi-1044468107.html

https://tr.sputniknews.com/20210610/icra-iflas-yasasi-tbmmde-kabul-edildi-1044698418.html

https://tr.sputniknews.com/20210708/4-yargi-paketi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1044922514.html

https://tr.sputniknews.com/20211001/erdogan-ekonominin-sorumlulugu-da-bize-ait-1049429535.html

https://tr.sputniknews.com/20211005/turkiyenin-paris-iklim-anlasmasina-taraf-olmasi-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-kabul-edildi-1049539887.html

https://tr.sputniknews.com/20211026/irak-ve-suriye-tezkeresi-2-yil-daha-uzatildi-1050202788.html

https://tr.sputniknews.com/20211214/cumhurbaskanligi-ile-bagli-ve-ilgili-kuruluslarin--2022-yili-butceleri-genel-kurulda-kabul-edildi-1051773040.html

https://tr.sputniknews.com/20211216/stokculuga-agir-yaptirim-getiren-duzenlemeleri-iceren-yasa-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1051845957.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)