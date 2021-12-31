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Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
Kocaeli'de, tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım aracından inip, kadını kaldırıma... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:15+0300
2021-12-31T16:15+0300
yaşam
kocaeli
kadın
yardım
engelli
tekerlekli sandalye
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Kocaeli'nde tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamayan engelli kadın, yolun ters şeridinde, kaldırım kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan kadını gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak, trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra indi. Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20211230/orduda-ruzgarin-etkisiyle-agaca-takilan-parasutcu-kurtarildi-1052272254.html
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kocaeli, kadın, yardım, engelli, tekerlekli sandalye

Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı

16:15 31.12.2021
© DHATekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı
Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
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Kocaeli'de, tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım aracından inip, kadını kaldırıma taşıdı.
Kocaeli'nde tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamayan engelli kadın, yolun ters şeridinde, kaldırım kenarından ilerlemeye başladı.
Bu sırada Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan kadını gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak, trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra indi.
Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.
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