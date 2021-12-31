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TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T12:28+0300
2021-12-31T12:34+0300
nihat özdemir
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
beşiktaş
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:Beşiktaş’tan destek geldiHürriyet’in aktardığına göre, Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘2011 Süper Kupa maçı oynansın’ talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş’tan da destek geldi.Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” değerlendirmesine bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/fenerbahceden-tffye-super-kupa-basvurusu-2011de-besiktasla-ertelenen-mac-yeniden-oynanmali-1052256121.html
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nihat özdemir, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş

TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu

12:28 31.12.2021 (güncellendi: 12:34 31.12.2021)
© AA / Esra BilginTFF Başkanı Nihat Özdemir
TFF Başkanı Nihat Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA / Esra Bilgin
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur.”

Beşiktaş’tan destek geldi

Hürriyet’in aktardığına göre, Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘2011 Süper Kupa maçı oynansın’ talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş’tan da destek geldi.
Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” değerlendirmesine bulundu.
Fenerbahçe-Beşiktaş Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
SPOR
Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu: '2011'de Beşiktaş'la ertelenen maç yeniden oynanmalı'
Dün, 13:29
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