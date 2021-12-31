https://tr.sputniknews.com/20211231/tff-baskani-ozdemirden-fenerbahcenin-2011-super-kupa-talebine-cevap-kisisel-gorusum-olumlu-1052291808.html

TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu

TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T12:28+0300

2021-12-31T12:28+0300

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nihat özdemir

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

beşiktaş

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:Beşiktaş’tan destek geldiHürriyet’in aktardığına göre, Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘2011 Süper Kupa maçı oynansın’ talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş’tan da destek geldi.Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” değerlendirmesine bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211230/fenerbahceden-tffye-super-kupa-basvurusu-2011de-besiktasla-ertelenen-mac-yeniden-oynanmali-1052256121.html

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nihat özdemir, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş