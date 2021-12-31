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https://tr.sputniknews.com/20211231/tolga-abiden-hugo-aciklamasi-yarismanin-hak-sahibi-sirket-kapandi-program-yapmayi-dusunmuyorum-1052294135.html
'Tolga Abi'den Hugo açıklaması: Yarışmanın hak sahibi şirket kapandı, program yapmayı düşünmüyorum
'Tolga Abi'den Hugo açıklaması: Yarışmanın hak sahibi şirket kapandı, program yapmayı düşünmüyorum
'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Etiler'de objektiflere takıldı. 55 yaşındaki ünlü isim, bir dönem fenomen olan 'Hugo' yarışması hakkında... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T13:37+0300
2021-12-31T13:37+0300
2021-12-31T13:37+0300
tolga gariboğlu
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'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Milliyet’in haberine göre, 16 yıldır ABD’de yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun hak sahibi olan Danimarka şirketi kapandı" şeklinde konuştu.Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında, 'Hugo'ya bağlanan ve oyunda başarılı olamayan çocuğun küfür ettiği iddiası ile ilgili açıklama yapmıştı: Ünlü sunucu, "Beyazıt'ın (Öztürk) programında "Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.
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tolga gariboğlu
'Tolga Abi'den Hugo açıklaması: Yarışmanın hak sahibi şirket kapandı, program yapmayı düşünmüyorum
'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Etiler'de objektiflere takıldı. 55 yaşındaki ünlü isim, bir dönem fenomen olan 'Hugo' yarışması hakkında açıklama yaptı.
'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Milliyet
’in haberine göre, 16 yıldır ABD’de yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun hak sahibi olan Danimarka şirketi kapandı" şeklinde konuştu.
Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı
Okan Bayülgen'in programında, 'Hugo'ya bağlanan ve oyunda başarılı olamayan çocuğun küfür ettiği iddiası ile ilgili açıklama yapmıştı:
"Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi."
Ünlü sunucu, "
Beyazıt'ın (Öztürk) programında "Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.