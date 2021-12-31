https://tr.sputniknews.com/20211231/turkiyenin-savunma-havacilik-ve-uzay-sanayisi-2021-yilini-onemli-gelismelerle-geride-birakti-----1052223627.html

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılını önemli gelişmelerle geride bıraktı

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılını önemli gelişmelerle geride bıraktı

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2021 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam etti. Sputnik, 2021 yılında savunma, havacılık ve uzay... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:26+0300

2021-12-31T16:26+0300

2021-12-31T16:26+0300

savunma

recep tayyip erdoğan

türkiye

uzay

roketsan

türksat

savunma

milgem

altay

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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2021 yılında en çok koşulan alanlardan biri de savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan gelişmeler oldu. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yakaladığı ihracat başarısı ile tüm dünyada adından söz ettirirken yurt içinde de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yerli üretimler hız kazandı.İşte gün gün 2021 yılında savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan önemli gelişmeler:8 OcakTürkiye’nin ilk beşinci nesil uydusu Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.23 OcakMİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi, İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle denize indirildi.31 OcakSavunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.2 ŞubatTürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, vakfın ilk Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.9 ŞubatCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı açıkladı.12 ŞubatULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) prototip üretimi tamamlandı ve suya indirildi.25 ŞubatTürk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), T-129 Egemen Projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) için ürettiği ilk ATAK Faz 2 helikopteri teslim edildi.26 ŞubatRoketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Portatif Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefi başarıyla vurdu.2 MartSavunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Türk savunma ve havacılık sanayisinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığının vurgulandığı toplantıda, daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye-Katar Ortak Askeri Komitesi toplantısı için bulunduğu Doha’da Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el Ganim ile “Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye’de Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”yi imzaladı.9 MartHİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin, test atışında, hedefini doğrudan vurup imha ederek, testi başarı ile tamamladı.HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi teslim edildi.27 MartBaykar’ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.31 MartGana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Otokar üretimi 40 adet COBRA II 4×4 taktik tekerlekli zırhlı aracın, Gana Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.14 NisanGöktuğ projesi kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden Bozdoğan Görüş İçi Hava-Hava Füzesi’nin uçaktan yapılan ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.22 NisanRoketsan tarafından yeni geliştirilen ve Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesinin yeni üyesi olan MAM-T, Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışında hedefi başarıyla vurdu.5 MayısALTAY tankına entegre edilmek için geliştirilen BATU motoru ilk kez çalıştırıldı.19 MayısSeri üretimden çıkan S-1 kuyruk numaralı ilk Bayraktar AKINCI TİHA’nın, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi.24 Mayıs24 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Polonya’ya ihracatı için Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sözleşme imzaladı.18 HaziranRoketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.10 TemmuzHİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, tüm unsurlarıyla TSK’ya teslim edildi.HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etti.18 AğustosSavunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara ATMACA) Projesi Sözleşmesi imzalandı.29 AğustosBayraktar AKINCI TİHA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle TSK’ya teslim edildi.6 EylülMilli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında çeşitli parçaların üretim süreci başladı.27 EylülBAYRAKTAR TB2 SİHA’lar, Türkmenistan’da gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında görüntülendi.3 EkimRoketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze METE’nin test atışı yapıldı.14 EkimSavunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, toplandı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.20 EkimTUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA’nın Türk Deniz Kuvvetleri’ne ilk teslimatı yapıldı.24 EkimŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi’nin güdümlü füze versiyonu geliştirildi ve yapılan atış testinde başarı kaydedildi.27 EkimBaykar, Bayraktar TB2 SİHA’nın ihracatı konusunda yeni bir ülke ile anlaşma imzaladı. Bayraktar TB2 ihraç edilen ülke sayısı 13’e ulaştı.6 KasımASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi SİPER ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.26 KasımBayraktar TB2 SİHA, 400 bin uçuş saatini geride bıraktı.2 AralıkMKE A.Ş. tarafından geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu’nun ilk test atışı yapıldı.3 AralıkKabul faaliyetleri tamamlanan yeni AKINCI TİHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.16 AralıkMELTEM III Projesi kapsamında 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine girdi.19 AralıkTürksat’ın bu yıl uzaya ulaşan 2. uydusu olan Türksat 5B, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.22 AralıkSSB, MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemiler için ihale sürecini başlattığını duyurdu.24 AralıkOrta İrtifa Hava Savunma Füzesi HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı.

https://tr.sputniknews.com/20210622/katarin-savas-jetlerinin-turkiyeye-konuslanmasi-guvenlik-acigi-yaratir-mi-1044791916.html

https://tr.sputniknews.com/20211108/ilk-yerli-uretim-uzun-menzilli-hava-savunma-sistemi-siper-turkiyenin-hava-savunmasina-ne-katacak-1050587238.html

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