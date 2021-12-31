https://tr.sputniknews.com/20211231/ucus-sirasinda-koronavirus-testi-pozitif-cikti-5-saat-ucak-tuvaletinden-cikmadi-1052287124.html

Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı

Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı

ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya uçtuğu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi. Genç öğretmen, kendini uçağın tuvaletinde 5... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T10:49+0300

2021-12-31T10:49+0300

2021-12-31T11:00+0300

dünya

koronavirüs

abd

izlanda

uçak

öğretmen

kadın

tuvalet

seyahat

karantina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052287377_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_26242f0e379ddf488affdc28e504b569.jpg

Marisa Fotieo isimli kadın, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'danın başkenti Reykjavik'e seyahat ederken boğazının ağrıdığını hissettiğini söyledi.Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlıca test yaptığını ve bu şekilde Kovid-19 ile enfekte olduğunu doğruladı.ABD'li öğretmen, yolculuğun geri kalanını tuvalette geçirme kararı aldı. 5 saat boyunca tuvallete izole halde uçan kadına bir uçuş görevlisi yiyecek ve içecek sağladı.Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum virüsü onlara yaymaktı" dedi.Fotieo'nun Icelandair uçağının tuvaletinin içinden çektiği TikTok videosu 4 milyondan fazla izlendi. Genç öğretmen, çektiği videoda, kendisine izolasyon sırasında yardımcı olan bir kabin görevlisine teşekkürlerini iletti.Fotieo ayrıca, İzlanda'ya vardığında karantinayı bir Kızılhaç otelinde geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211228/cinde-yurt-ici-kaynakli-182-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052178843.html

izlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, abd, izlanda, uçak, öğretmen, kadın, tuvalet, seyahat, karantina, salgın, izolasyon, kovid-19