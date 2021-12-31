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Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı
10:49 31.12.2021 (güncellendi: 11:00 31.12.2021)
© Fotoğraf : IcelandairIcelandair
© Fotoğraf : Icelandair
ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya uçtuğu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi. Genç öğretmen, kendini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca izole etti.
Marisa Fotieo isimli kadın, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'danın başkenti Reykjavik'e seyahat ederken boğazının ağrıdığını hissettiğini söyledi.
Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlıca test yaptığını ve bu şekilde Kovid-19 ile enfekte olduğunu doğruladı.
ABD'li öğretmen, yolculuğun geri kalanını tuvalette geçirme kararı aldı. 5 saat boyunca tuvallete izole halde uçan kadına bir uçuş görevlisi yiyecek ve içecek sağladı.
A passenger on a recent flight to Iceland isolated herself in an airplane bathroom for 5 hours after testing positive for COVID-19 mid-flight. Marisa Fotieo was traveling from Newark, NJ, to Iceland when her throat reportedly began hurting. pic.twitter.com/Zv4zjZGx8q— NowThis (@nowthisnews) December 30, 2021
Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum virüsü onlara yaymaktı" dedi.
Fotieo'nun Icelandair uçağının tuvaletinin içinden çektiği TikTok videosu 4 milyondan fazla izlendi. Genç öğretmen, çektiği videoda, kendisine izolasyon sırasında yardımcı olan bir kabin görevlisine teşekkürlerini iletti.
Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı https://t.co/Nq8puyXyxa pic.twitter.com/18kg8e356G— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 31, 2021
Fotieo ayrıca, İzlanda'ya vardığında karantinayı bir Kızılhaç otelinde geçirmek zorunda kaldığını belirtti.