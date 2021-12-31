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https://tr.sputniknews.com/20211231/ucus-sirasinda-koronavirus-testi-pozitif-cikti-5-saat-ucak-tuvaletinden-cikmadi-1052287124.html
Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı
Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı
ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya uçtuğu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi. Genç öğretmen, kendini uçağın tuvaletinde 5... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T10:49+0300
2021-12-31T11:00+0300
dünya
koronavirüs
abd
izlanda
uçak
öğretmen
kadın
tuvalet
seyahat
karantina
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Marisa Fotieo isimli kadın, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'danın başkenti Reykjavik'e seyahat ederken boğazının ağrıdığını hissettiğini söyledi.Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlıca test yaptığını ve bu şekilde Kovid-19 ile enfekte olduğunu doğruladı.ABD'li öğretmen, yolculuğun geri kalanını tuvalette geçirme kararı aldı. 5 saat boyunca tuvallete izole halde uçan kadına bir uçuş görevlisi yiyecek ve içecek sağladı.Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum virüsü onlara yaymaktı" dedi.Fotieo'nun Icelandair uçağının tuvaletinin içinden çektiği TikTok videosu 4 milyondan fazla izlendi. Genç öğretmen, çektiği videoda, kendisine izolasyon sırasında yardımcı olan bir kabin görevlisine teşekkürlerini iletti.Fotieo ayrıca, İzlanda'ya vardığında karantinayı bir Kızılhaç otelinde geçirmek zorunda kaldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/cinde-yurt-ici-kaynakli-182-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052178843.html
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koronavirüs, abd, izlanda, uçak, öğretmen, kadın, tuvalet, seyahat, karantina, salgın, izolasyon, kovid-19

Uçuş sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 saat uçak tuvaletinden çıkmadı

10:49 31.12.2021 (güncellendi: 11:00 31.12.2021)
© Fotoğraf : IcelandairIcelandair
Icelandair - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Fotoğraf : Icelandair
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ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya uçtuğu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi. Genç öğretmen, kendini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca izole etti.
Marisa Fotieo isimli kadın, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'danın başkenti Reykjavik'e seyahat ederken boğazının ağrıdığını hissettiğini söyledi.
Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlıca test yaptığını ve bu şekilde Kovid-19 ile enfekte olduğunu doğruladı.
ABD'li öğretmen, yolculuğun geri kalanını tuvalette geçirme kararı aldı. 5 saat boyunca tuvallete izole halde uçan kadına bir uçuş görevlisi yiyecek ve içecek sağladı.
Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum virüsü onlara yaymaktı" dedi.
Fotieo'nun Icelandair uçağının tuvaletinin içinden çektiği TikTok videosu 4 milyondan fazla izlendi. Genç öğretmen, çektiği videoda, kendisine izolasyon sırasında yardımcı olan bir kabin görevlisine teşekkürlerini iletti.
Fotieo ayrıca, İzlanda'ya vardığında karantinayı bir Kızılhaç otelinde geçirmek zorunda kaldığını belirtti.
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