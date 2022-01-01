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Yeni doğan kuzuyu kangal köpeği emziriyor
Yeni doğan kuzuyu kangal köpeği emziriyor
Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede bir kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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Yeni doğan kuzuyu kangal köpeği emziriyor

14:53 01.01.2022 (güncellendi: 14:54 01.01.2022)
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede bir kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor.
© AA

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

© AA

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

Annesini de emen kuzunun Kangal&#x27;ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

© AA

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, &quot;Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal&#x27;ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal&#x27;ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor.&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

© AA

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

Muhtar Vedat Çelebi de &quot;Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

© AA
Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
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