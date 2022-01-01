Yeni doğan kuzuyu kangal köpeği emziriyor

© AA

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.