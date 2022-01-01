2022'nin ilk bebekleri doğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’nde girdi.Bakan Koca, önce merkezde telsiz anonsuyla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı daha sonra Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’nde girdi.
Bakan Koca, önce merkezde telsiz anonsuyla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı daha sonra Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.
YENİ YILLA GELEN İLK GÜZELLİK! Doğan ilk bebeğin ailesini sizler adına kutluyoruz. Allah analı babalı büyütsün. https://t.co/fuLJtqPMB6