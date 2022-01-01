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ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi
ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi
ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T21:56+0300
2022-01-01T21:56+0300
dünya
abd
iptal
uçak seferi
havayolu
olumsuz hava koşulları
koronavirüs
kovid-19
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Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, havayolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-omicron-nedeniyle-700-ucak-seferi-daha-iptal-oldu-1052198960.html
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abd, iptal, uçak seferi, havayolu, olumsuz hava koşulları, koronavirüs, kovid-19

ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi

21:56 01.01.2022
© AP Photo / PRNewsFoto/American AirlinesABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines
ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / PRNewsFoto/American Airlines
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ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, havayolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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