https://tr.sputniknews.com/20220101/abdde-2-bini-askin-ucus-kovid-19-ve-zorlu-hava-kosullari-nedeniyle-iptal-edildi-1052316353.html

ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi

ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi

ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T21:56+0300

2022-01-01T21:56+0300

2022-01-01T21:56+0300

dünya

abd

iptal

uçak seferi

havayolu

olumsuz hava koşulları

koronavirüs

kovid-19

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Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, havayolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-omicron-nedeniyle-700-ucak-seferi-daha-iptal-oldu-1052198960.html

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abd, iptal, uçak seferi, havayolu, olumsuz hava koşulları, koronavirüs, kovid-19