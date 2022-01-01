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https://tr.sputniknews.com/20220101/adanali-kebapcilar-zirveyi-hedefliyor-1052308823.html
Adanalı kebapçılar zirveyi hedefliyor
Adanalı kebapçılar zirveyi hedefliyor
Adana’da kebapçılar bu sene dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesine birinci sıradan girmek istiyor. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T12:47+0300
2022-01-01T12:47+0300
türkiye
adana kebap
kebap
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Adana Kebap, geçen sene dünyaca ünlü bir internet sitesinde belirlenen dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzeti listesine ikinci sıradan girmişti. Birinci lezzet ise İtalya’dan Margherita Pizza olmuştu. Adana Kebap’ın dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında ikinci sırada yer alması hem sektör temsilcilerini hem de kebap severleri memnun etmedi. Bu sene başta Lezzet Festivali’yle tanıtımı daha çok yapılan Adana Kebap için kentteki kebapçılar birinci sırada olmayı bekliyor. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana Kebap’ın hak ettiği yerin birinci sıra olduğunu söyledi. Yağmur, “Kentteki bütün kebapçılarımız tanıtım için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlar başka şehirlerden ve ülkelerden kebap yemeye geliyor. Bu sene birinci sıradan listeye girmek istiyoruz” dedi. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kebap için insanların sıraya girdiğini söyledi. Aydın, “Hafta sonu yoğunluktan insanlar sıra bekliyor. Adana Kebap’ın hak ettiği yer birinci sıradır. Bazı oyunlarla ikinci sıraya itiliyoruz. Bu bir lobi işi ancak bu sene birinci sıradan listeye girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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adana kebap, kebap

Adanalı kebapçılar zirveyi hedefliyor

12:47 01.01.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adanalı kebapçılar
Adanalı kebapçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Adana’da kebapçılar bu sene dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesine birinci sıradan girmek istiyor. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Adana Kebap'ın hak ettiği yer zirvedir" dedi.
Adana Kebap, geçen sene dünyaca ünlü bir internet sitesinde belirlenen dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzeti listesine ikinci sıradan girmişti. Birinci lezzet ise İtalya’dan Margherita Pizza olmuştu. Adana Kebap’ın dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında ikinci sırada yer alması hem sektör temsilcilerini hem de kebap severleri memnun etmedi.

Bu sene başta Lezzet Festivali’yle tanıtımı daha çok yapılan Adana Kebap için kentteki kebapçılar birinci sırada olmayı bekliyor.

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana Kebap’ın hak ettiği yerin birinci sıra olduğunu söyledi. Yağmur, “Kentteki bütün kebapçılarımız tanıtım için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlar başka şehirlerden ve ülkelerden kebap yemeye geliyor. Bu sene birinci sıradan listeye girmek istiyoruz” dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kebap için insanların sıraya girdiğini söyledi. Aydın, “Hafta sonu yoğunluktan insanlar sıra bekliyor. Adana Kebap’ın hak ettiği yer birinci sıradır. Bazı oyunlarla ikinci sıraya itiliyoruz. Bu bir lobi işi ancak bu sene birinci sıradan listeye girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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