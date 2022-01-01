Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220101/ak-partili-birinci-zam-geldigi-gibi-gider-anlik-tepkiye-luzum-yok-1052311265.html
AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok
AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 2022'yle birlikte gelen zamlarla ilgili olarak "Zam geldiği gibi gider. Anlık tepkiye lüzum yok" açıklamasında bulundu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T16:16+0300
2022-01-01T16:15+0300
politika
ak parti
zam
mücahit birinci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051006520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8a4c4f1e88da6466f2426d8274ee60f0.jpg
Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başladı. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.Yeni yılla birlikte art arda gelen bu zamlarla ilgili AK Parti MKYK üyesi Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, yurttaşların büyük tepkisine yol açan zamlar için, "Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok" yanıtı verdi.Birinci'nin paylaşımı şöyle:"Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..."Birinci bir sonraki paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:"Zam geldiği gibi gider demişiz hoplamış botlar... Dolar da yükseldiği gibi düşer demiştik, hoplamışlardı, ne oldu? Twitter azgınlarını sakın milletimizin çoğunluğu sanmayın... %0.00001 bu zıpzıplar..."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051006520_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32bdfa94945053ad97b33fe5ddaa801d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, zam, mücahit birinci

AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok

16:16 01.01.2022
© İHAAK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA
Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 2022'yle birlikte gelen zamlarla ilgili olarak "Zam geldiği gibi gider. Anlık tepkiye lüzum yok" açıklamasında bulundu.
Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başladı. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.
Yeni yılla birlikte art arda gelen bu zamlarla ilgili AK Parti MKYK üyesi Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, yurttaşların büyük tepkisine yol açan zamlar için, "Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok" yanıtı verdi.
Birinci'nin paylaşımı şöyle:
"Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..."
Birinci bir sonraki paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
"Zam geldiği gibi gider demişiz hoplamış botlar... Dolar da yükseldiği gibi düşer demiştik, hoplamışlardı, ne oldu? Twitter azgınlarını sakın milletimizin çoğunluğu sanmayın... %0.00001 bu zıpzıplar..."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:16AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok
16:07Eşini vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan adam öldü
15:51Bakanlık, 'ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
15:48TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip liseleri Türkiye'nin siyasi tarihinin bir özeti
15:18Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti
15:17Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim
15:00Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
14:53Yeni doğan kuzuyu kangal köpeği emziriyor
14:48İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.6 arttı
14:46Hamaney: Trump dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra çöp sepetinde unutulacak
14:19Akar: Sorunlarımızın diyalog yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız
14:03Ukrayna, iç sularını Rus gemilerine kapattı
13:39Çin'de Alman otomobil üreticisi Mercedes'e ırkçılık suçlaması
13:32Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne: Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz
13:20Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi
13:09Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti
13:07Hırsız girdiği evi önce soydu, sonra ateşe verdi
12:52Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
12:47Adanalı kebapçılar zirveyi hedefliyor
12:32İstanbul’da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi