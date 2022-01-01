https://tr.sputniknews.com/20220101/ak-partili-birinci-zam-geldigi-gibi-gider-anlik-tepkiye-luzum-yok-1052311265.html

AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok

AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 2022'yle birlikte gelen zamlarla ilgili olarak "Zam geldiği gibi gider. Anlık tepkiye lüzum yok" açıklamasında bulundu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T16:16+0300

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politika

ak parti

zam

mücahit birinci

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Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başladı. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.Yeni yılla birlikte art arda gelen bu zamlarla ilgili AK Parti MKYK üyesi Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, yurttaşların büyük tepkisine yol açan zamlar için, "Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok" yanıtı verdi.Birinci'nin paylaşımı şöyle:"Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..."Birinci bir sonraki paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:"Zam geldiği gibi gider demişiz hoplamış botlar... Dolar da yükseldiği gibi düşer demiştik, hoplamışlardı, ne oldu? Twitter azgınlarını sakın milletimizin çoğunluğu sanmayın... %0.00001 bu zıpzıplar..."

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ak parti, zam, mücahit birinci