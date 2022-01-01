https://tr.sputniknews.com/20220101/akar-sorunlarimizin-diyalog-yoluyla-iyi-komsuluk-iliskileri-cercevesinde-cozulmesinden-yanayiz-1052309759.html

Akar: Sorunlarımızın diyalog yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız

Akar: Sorunlarımızın diyalog yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada "Sorunlarımızın diyalog yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T14:19+0300

2022-01-01T14:19+0300

2022-01-01T14:17+0300

politika

türkiye

yunanistan

hulusi akar

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Yunanistan ile yaşanan sorunları hatırlatan Akar, "Biz sorunlarımızın görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz" diye konuştu. Bu anlamda başlatılan istişari görüşmeleri, NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi.Akar ayrıca, "Sorunlarımızın diyalog yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Akar, "Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir" dedi.

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