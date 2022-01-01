https://tr.sputniknews.com/20220101/almanyada-ugur-sahin-ve-ozlem-turecinin-resimlerinin-euro-banknotlarin-uzerine-basilmasi-onerisi-1052313583.html

Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi

Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T18:18+0300

2022-01-01T18:18+0300

2022-01-01T18:40+0300

dünya

euro

hür demokrat parti (fdp)

banknot

uğur şahin

özlem türeci

moritz körner

biontech

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051328854_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_85c2032e2b72366271ed4c0aee82a1aa.jpg

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/ugur-sahin-ve-ozlem-tureci-abnin-ilham-verenler-listesinin-ilk-sirasinda-1052163839.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, hür demokrat parti (fdp), banknot, uğur şahin, özlem türeci, moritz körner, biontech , koronavirüs aşısı