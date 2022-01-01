Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220101/almanyada-ugur-sahin-ve-ozlem-turecinin-resimlerinin-euro-banknotlarin-uzerine-basilmasi-onerisi-1052313583.html
Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T18:18+0300
2022-01-01T18:40+0300
dünya
euro
hür demokrat parti (fdp)
banknot
uğur şahin
özlem türeci
moritz körner
biontech
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051328854_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_85c2032e2b72366271ed4c0aee82a1aa.jpg
Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ugur-sahin-ve-ozlem-tureci-abnin-ilham-verenler-listesinin-ilk-sirasinda-1052163839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051328854_0:0:1020:766_1920x0_80_0_0_ea0342c29153584219ddd94a0775c32c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, hür demokrat parti (fdp), banknot, uğur şahin, özlem türeci, moritz körner, biontech , koronavirüs aşısı

Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi

18:18 01.01.2022 (güncellendi: 18:40 01.01.2022)
© AAÖzlem Türeci- Uğur Şahin
Özlem Türeci- Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.
Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.
Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.
Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.
1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
YAŞAM
Uğur Şahin ve Özlem Türeci, AB'nin 'ilham verenler' listesinin ilk sırasında
27 Aralık 2021, 17:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:01'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'
18:52Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettikleri Avrupa’nın çıkarlarına aykırı
18:38Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
18:26IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
18:18Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
18:09Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
18:03ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
17:52Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak
17:50Bolu’da yabancılara 'nikah ve su ücreti' tarifesinde yürütmeyi durdurma kararı
17:45Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
17:35AB dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti
17:33Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı
17:27Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi
17:18Biden: Putin'e Ukrayna'ya saldırmanın bedelinin ağır olacağını söyledim
17:17Rusya'da 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü
17:12BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek
17:07Numan Kurtulmuş: Kur’an eğitimine Orta Çağ zihniyeti demek, karanlık bir CHP zihniyetidir
16:59Antalya, 2021 yılında 9 milyon 94 bin turist ağırladı
16:56Şamil Tayyar: Enerji zammı tüm dünyanın sorunu; giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı
16:16AK Partili Birinci: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok