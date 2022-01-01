https://tr.sputniknews.com/20220101/almanyada-ugur-sahin-ve-ozlem-turecinin-resimlerinin-euro-banknotlarin-uzerine-basilmasi-onerisi-1052313583.html
Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T18:18+0300
2022-01-01T18:18+0300
2022-01-01T18:40+0300
dünya
euro
hür demokrat parti (fdp)
banknot
uğur şahin
özlem türeci
moritz körner
biontech
koronavirüs aşısı
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Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ugur-sahin-ve-ozlem-tureci-abnin-ilham-verenler-listesinin-ilk-sirasinda-1052163839.html
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euro, hür demokrat parti (fdp), banknot, uğur şahin, özlem türeci, moritz körner, biontech , koronavirüs aşısı
Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
18:18 01.01.2022 (güncellendi: 18:40 01.01.2022)
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.
Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.
Körner, "Onların (Şahin ve Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.
Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.
1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro'nun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.