https://tr.sputniknews.com/20220101/anadolu-efeste-8-kovid-19-vakasi-1052314773.html

Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası

Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T19:52+0300

2022-01-01T19:52+0300

2022-01-01T19:52+0300

spor

basketbol

anadolu efes

koronavirüs

kovid-19

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişi Kovid-19'a yakalandı.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Kovid-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220101/turkiyede-son-24-saatte-36-bin-731-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-145-kisi-hayatini-kaybetti-1052314273.html

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basketbol, anadolu efes, koronavirüs, kovid-19