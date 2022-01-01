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Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası
Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T19:52+0300
2022-01-01T19:52+0300
spor
basketbol
anadolu efes
koronavirüs
kovid-19
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişi Kovid-19'a yakalandı.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Kovid-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220101/turkiyede-son-24-saatte-36-bin-731-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-145-kisi-hayatini-kaybetti-1052314273.html
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basketbol, anadolu efes, koronavirüs, kovid-19

Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası

19:52 01.01.2022
© AAAnadolu Efes, Zenit'e farklı yenildi
Anadolu Efes, Zenit'e farklı yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişi Kovid-19'a yakalandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Kovid-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
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