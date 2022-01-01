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Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi
Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'NFT'ye giriş' dersinin seçmeli ders havuzuna eklendiğini bildirdi. Ders ilk kez... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:27+0300
2022-01-01T17:27+0300
yaşam
ankara üniversitesi
necdet ünüvar
ders
nft
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'NFT'ye giriş' dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Alınan bilgiye göre, 'NFT'ye giriş' dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211231/nftler-2021de-nasil-40-milyar-dolarlik-bir-pazar-haline-geldi-1052302792.html
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ankara üniversitesi, necdet ünüvar, ders, nft

Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi

17:27 01.01.2022
© REUTERS / Annegret HilseNFT
NFT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'NFT'ye giriş' dersinin seçmeli ders havuzuna eklendiğini bildirdi. Ders ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında yer alacak.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'NFT'ye giriş' dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Alınan bilgiye göre, 'NFT'ye giriş' dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.
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