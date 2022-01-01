https://tr.sputniknews.com/20220101/ankara-universitesi-nftye-giris-dersini-secmeli-derslere-ekledi-1052312495.html

Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi

Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'NFT'ye giriş' dersinin seçmeli ders havuzuna eklendiğini bildirdi. Ders ilk kez... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T17:27+0300

2022-01-01T17:27+0300

2022-01-01T17:27+0300

yaşam

ankara üniversitesi

necdet ünüvar

ders

nft

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'NFT'ye giriş' dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Alınan bilgiye göre, 'NFT'ye giriş' dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211231/nftler-2021de-nasil-40-milyar-dolarlik-bir-pazar-haline-geldi-1052302792.html

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ankara üniversitesi, necdet ünüvar, ders, nft