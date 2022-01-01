Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220101/ankarada-ego-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1052315994.html
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T21:40+0300
2022-01-01T21:44+0300
türkiye
ankara
otobüs
ego
kaza
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052316109_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_efce504d19c11d2c15b8a0b3f81d81fb.jpg
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/ankarada-halk-otobusu-kaza-yapti-1052000344.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052316109_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_c85b42065e1502856c2b1e557821cc2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, otobüs, ego, kaza, yaralı

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

21:40 01.01.2022 (güncellendi: 21:44 01.01.2022)
© İHAAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA
Abone ol
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
TÜRKİYE
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı
22 Aralık 2021, 09:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:56ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi
21:52Alman uzman: Geçen yıl ABD’ye olan güven erozyona uğradı
21:40Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
21:35Bazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış
21:16Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı
21:05CHP'li Tanrıkulu'ndan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ziyaret
20:49Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
20:46Elektrik Mühendisleri Odası: 4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak
20:38UNICEF: Afganistan, dünyada en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ülke
20:28Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma
20:06İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı
19:52Anadolu Efes'te 8 Kovid-19 vakası
19:49Rusya’nın en ölümcül 5 silahı ABD medyasına konu oldu
19:43Avrupa Birliği, nükleer enerji ve doğalgazı 'yeşil yatırım' olarak tanımlayacak
19:17Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
19:01'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'
18:52Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettikleri Avrupa’nın çıkarlarına aykırı
18:38Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
18:26IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
18:18Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi