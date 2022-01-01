https://tr.sputniknews.com/20220101/ankarada-ego-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1052315994.html

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T21:40+0300

2022-01-01T21:40+0300

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türkiye

ankara

otobüs

ego

kaza

yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/ankarada-halk-otobusu-kaza-yapti-1052000344.html

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ankara, otobüs, ego, kaza, yaralı