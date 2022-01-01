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https://tr.sputniknews.com/20220101/ankarada-ego-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1052315994.html
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T21:40+0300
2022-01-01T21:40+0300
2022-01-01T21:44+0300
türkiye
ankara
otobüs
ego
kaza
yaralı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/ankarada-halk-otobusu-kaza-yapti-1052000344.html
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ankara, otobüs, ego, kaza, yaralı
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
21:40 01.01.2022 (güncellendi: 21:44 01.01.2022)
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.