https://tr.sputniknews.com/20220101/baede-yeni-kovid-19-tedbiri-asisizlara-yurt-disina-cikmasina-izin-verilmeyecek-1052312084.html
BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek
BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek
Birleşik Arap Emirlikleri, 10 Ocak’tan itibaren aşılanmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:12+0300
2022-01-01T17:12+0300
2022-01-01T17:13+0300
koronavirüs
birleşik arap emirlikleri (bae)
yurtdışına çıkış yasağı
aşılama
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Omicron varyantının da etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tüm dünyada artarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir tedbirler uygulama kararı aldı.Ülkenin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak’tan itibaren aşı olmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.Açıklamada ayrıca, 2 doz aşı olmuş kişilerden hatırlatıcı doz aşı olmalarının da talep edileceği belirtildi. İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler 3. doz aşı olabilecek.10 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamadan, sağlık sorunu sebebiyle Kovid-19 aşısı olamayan kişiler muaf tutulurken yasak, 'insani durumlar ve sağlık sorunları' nedeniyle yurt dışına seyahat etmek zorunda olan kişileri kapsamayacak.BAE'de uygulanan yaygın aşılama kampanyasıyla nüfusun yaklaşık yüzde 92'si aşılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-omicron-varyanti-nedeniyle-7-ulkeyi-daha-kirmizi-listeye-ekledi-1051815441.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), yurtdışına çıkış yasağı, aşılama, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek
17:12 01.01.2022 (güncellendi: 17:13 01.01.2022)
Birleşik Arap Emirlikleri, 10 Ocak’tan itibaren aşılanmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Omicron varyantının da etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tüm dünyada artarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir tedbirler uygulama kararı aldı.
Ülkenin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak’tan itibaren aşı olmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.
Açıklamada ayrıca, 2 doz aşı olmuş kişilerden hatırlatıcı doz aşı olmalarının da talep edileceği belirtildi. İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler 3. doz aşı olabilecek.
10 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamadan, sağlık sorunu sebebiyle Kovid-19 aşısı olamayan kişiler muaf tutulurken yasak, 'insani durumlar ve sağlık sorunları' nedeniyle yurt dışına seyahat etmek zorunda olan kişileri kapsamayacak.
BAE'de uygulanan yaygın aşılama kampanyasıyla nüfusun yaklaşık yüzde 92'si aşılanmıştı.