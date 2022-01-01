https://tr.sputniknews.com/20220101/baede-yeni-kovid-19-tedbiri-asisizlara-yurt-disina-cikmasina-izin-verilmeyecek-1052312084.html

BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek

BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 Ocak’tan itibaren aşılanmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T17:12+0300

2022-01-01T17:12+0300

2022-01-01T17:13+0300

koronavirüs

birleşik arap emirlikleri (bae)

yurtdışına çıkış yasağı

aşılama

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Omicron varyantının da etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tüm dünyada artarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir tedbirler uygulama kararı aldı.Ülkenin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak’tan itibaren aşı olmamış kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.Açıklamada ayrıca, 2 doz aşı olmuş kişilerden hatırlatıcı doz aşı olmalarının da talep edileceği belirtildi. İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler 3. doz aşı olabilecek.10 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamadan, sağlık sorunu sebebiyle Kovid-19 aşısı olamayan kişiler muaf tutulurken yasak, 'insani durumlar ve sağlık sorunları' nedeniyle yurt dışına seyahat etmek zorunda olan kişileri kapsamayacak.BAE'de uygulanan yaygın aşılama kampanyasıyla nüfusun yaklaşık yüzde 92'si aşılanmıştı.

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birleşik arap emirlikleri (bae), yurtdışına çıkış yasağı, aşılama, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı