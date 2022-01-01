Bakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını duyurdu.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" ifadelerini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" ifadelerini kullandı.
Avcılar’da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur.