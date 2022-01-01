https://tr.sputniknews.com/20220101/bakan-koca-avcilarda-doktora-saldiran-kisinin-tutuklandigini-acikladi-1052317366.html

Bakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı

Bakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine aşı için geldiği sırada doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T23:09+0300

2022-01-01T23:09+0300

2022-01-01T23:09+0300

türkiye

saldırı

avcılar

tutuklama

doktor

fahrettin koca

sağlıkta şiddet

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını duyurdu.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" ifadelerini kullandı.

türkiye

avcılar

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saldırı, avcılar, tutuklama, doktor, fahrettin koca, sağlıkta şiddet