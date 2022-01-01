https://tr.sputniknews.com/20220101/bazi-arabali-vapur-seferlerinin-fiyatlarinda-artis-1052315867.html

Bazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış

Bazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci-Harem arabalı vapur fiyatları da zamlandı... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T21:35+0300

2022-01-01T21:35+0300

2022-01-01T21:35+0300

türkiye

istanbul

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arabalı vapur

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İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci-Harem arabalı vapur fiyatlarının da zamlandığı belirtildi.2021 yılında otomobil ve minivan araçlar için 21 TL olan arabalı vapur biniş ücreti yaklaşık yüzde 40 zamla 29 TL'ye yükseldi.Radyo Trafik'in haberine göre; zamla birlikte yolcu bileti de 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi. İstanbul karttan alınan ücret ise 4.03 TL'den 5.48 TL'ye çıktı. Yeni tarifeyle Sirkeci-Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 TL'ye yükseldi.Eskihisar-Topçular arabalı vapuruna da zamİDO 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerine de yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. 2021 yılında otomobiller için 95 TL olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 TL'ye yükseldi.Eskihisar-Topçular arabalı vapur hattında gidiş dönüş ücreti ise otomobil, minivan ve jip tarzı araçlar için 275 TL olarak belirlendi. Arabalı vapuru kullanacak bir TIR ise tek yön için 365 TL ücret ödeyecek.

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