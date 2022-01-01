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Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
İstanbul Sultangazi'de freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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iett
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İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı.Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.Ardından, araç kaldırımda asılı kaldı ve bir facianın eşiğinden dönüldü.Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.
türkiye
istanbul
sultangazi
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istanbul, iett, sultangazi, fren

Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı

12:52 01.01.2022
© DHASultangazi'de İETT otobüsü kaldırımda asılı kaldı
Sultangazi'de İETT otobüsü kaldırımda asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© DHA
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İstanbul Sultangazi'de freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.
İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı.
Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.
Ardından, araç kaldırımda asılı kaldı ve bir facianın eşiğinden dönüldü.
Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.
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