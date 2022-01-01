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https://tr.sputniknews.com/20220101/belediye-otobusu-kaldirimda-asili-kaldi-1052308937.html
Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
İstanbul Sultangazi'de freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T12:52+0300
2022-01-01T12:52+0300
2022-01-01T12:51+0300
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fren
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İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı.Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.Ardından, araç kaldırımda asılı kaldı ve bir facianın eşiğinden dönüldü.Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.
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istanbul, iett, sultangazi, fren
Belediye otobüsü kaldırımda asılı kaldı
İstanbul Sultangazi'de freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.
İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre, park halindeki
İETT otobüsünün freni boşaldı.
Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.
Ardından, araç
kaldırımda asılı kaldı ve bir facianın eşiğinden dönüldü.
Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli,
görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.