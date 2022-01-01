https://tr.sputniknews.com/20220101/beren-saat-ben-bihter-ziyagil-degilim-1052310579.html

Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim

Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim

Oyuncu Beren Saat, katıldığı televizyon programında "Ben Bihter Ziyagil değilim" açıklamasında bulundu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T15:17+0300

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yaşam

mirgün cabas

netflix

beren saat

dizi

aşk-ı memnu

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Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orada Rahat mısın?' programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 2021'de neler yaptığını, yeni yılda neler yapacağını anlattı.Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.Netflix platformunda yayınlanan Atiye'den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.

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mirgün cabas, netflix, beren saat, dizi, aşk-ı memnu