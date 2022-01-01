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Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim
Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim
Oyuncu Beren Saat, katıldığı televizyon programında "Ben Bihter Ziyagil değilim" açıklamasında bulundu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T15:17+0300
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yaşam
mirgün cabas
netflix
beren saat
dizi
aşk-ı memnu
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Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orada Rahat mısın?' programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 2021'de neler yaptığını, yeni yılda neler yapacağını anlattı.Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.Netflix platformunda yayınlanan Atiye'den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.
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mirgün cabas, netflix, beren saat, dizi, aşk-ı memnu

Beren Saat: Ben Bihter Ziyagil değilim

15:17 01.01.2022
© Fotoğraf : InstagramBeren Saat
Beren Saat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Oyuncu Beren Saat, katıldığı televizyon programında "Ben Bihter Ziyagil değilim" açıklamasında bulundu.
Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orada Rahat mısın?' programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 2021'de neler yaptığını, yeni yılda neler yapacağını anlattı.
Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.
Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.
Netflix platformunda yayınlanan Atiye'den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.
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