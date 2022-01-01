https://tr.sputniknews.com/20220101/biden-putine-ukraynaya-saldirmanin-bedelinin-agir-olacagini-soyledim-1052312332.html

Biden: Putin'e Ukrayna'ya saldırmanın bedelinin ağır olacağını söyledim

Biden: Putin'e Ukrayna'ya saldırmanın bedelinin ağır olacağını söyledim

ABD Başkanı Biden, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rus mevkidaşına Ukrayna'ya saldırmanın 'kabul edilemez olduğunu açık... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T17:18+0300

2022-01-01T17:18+0300

2022-01-01T17:18+0300

dünya

abd

vladimir putin

ukrayna

joe biden

güvenlik

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052312305_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cd91d0c6bfeac1d90050a4b9abeac88c.jpg

2021'in son gününde gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, perşembe akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.Biden, yaptığı açıklamada, "Putin'e, yeni adımlar atması ve Ukrayna'ya girmesi halinde, bizim tarafımızdan ciddi yaptırımlar uygulanacağını, NATO'daki müttefiklerimizle Avrupa'daki varlığımızı artıracağımızı ve bunun ağır bir bedeli olacağını açık ve net şekilde belirttim" dedi."Rus birlikleri sınırda kalırsa, Rusya'ya yaptırım uygulanır mı?" sorusuna Biden, "Müzakerelerin detaylarını kamuoyu önünde konuşma niyetinde değilim. Ukrayna'ya giremeyeceğini açıkça belirttik. Altını çiziyorum, (Putin) Ukrayna'ya ilerleyemez" yanıtını verdi.Biden, 10 Ocak'ta Rusya ve ABD heyetleri arasında yapılacak güvenlik garantileri müzakerelerinde tarafların endişelerini istişare edeceğini ve müzakerelerde her zaman ilerleme kaydedilmesini beklediğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211231/kremlin-putin-biden-gorusmesi-sona-erdi-1052279360.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, vladimir putin, ukrayna, joe biden, güvenlik, telefon görüşmesi