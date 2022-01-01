https://tr.sputniknews.com/20220101/cinde-alman-otomobil-ureticisi-mercedese-irkcilik-suclamasi-1052309560.html

Çin'de Alman otomobil üreticisi Mercedes'e ırkçılık suçlaması

Çin'de Alman otomobil üreticisi Mercedes'e ırkçılık suçlaması

Mercedes-Benz'in yeni otomobil modelinin reklamında far tasarımına gönderme yaparak çekik gözlü mankenler kullanılması Çin'de büyük tepkiye neden oldu. Benz... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T13:39+0300

2022-01-01T13:39+0300

2022-01-01T13:39+0300

dünya

çin

weibo

ırkçı hareket

mercedes

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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni 'CLS sedan' modelinin reklamında, aracın far tasarımına atıfta bulunarak 'çekik gözlü' modelleri kullandığı için Çin'de eleştirilerin hedefi oldu. Çin merkezli yarı resmi yayın organı Global Times gazetesinde yayınlanan haberde, "Mankenlerin Asyalı insanlar hakkındaki Batılı klişeleri yansıtması nedeniyle ırkçılık suçlamasına neden olduğu ve öfke uyandırdığı' belirtildi.jalopnik.com'un aktardığı habere göre, Çin sosyal medya sitesi 'Weibo'da ise kullanıcılar, benzer görüşleri savundu. Mercedes-Benz resmi Weibo hesabında 25 Aralık'ta bir reklam yayınladı. Reklamda yeni Benz modellerini tanıtan bir erkek ve bir kadın iki model yer aldı. Kadın modelin, çekik bir göz etkisi yaratan makyaja sahip olması Weibo kullanıcılarının Benz'in Asyalı kadınlarla ilgili ırkçı klişeleri pekiştirmesi olarak yorumlandı ve eleştirildi. Otomobil üreticisi olaya yanıt vermedi ancak tartışmalı reklamı resmi Weibo hesabında bulunamadı.

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çin, weibo, ırkçı hareket, mercedes