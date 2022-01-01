https://tr.sputniknews.com/20220101/corumda-2-kopek-tufekle-vurularak-olduruldu-1052313459.html

Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Çorum’da silahla vurulan 3 köpekten 2’si öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T18:09+0300

2022-01-01T18:09+0300

2022-01-01T18:09+0300

çorum

hayvana şiddet

türkiye

köpek

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Çorum merkeze bağlı Karacaköy köyü kırsalında, kimliği belirsiz kişi yada kişiler boş arazide 3 köpeği tüfekle vurdu. İhbar üerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide 3 tane köpeği kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçti. Köpeklerden birisinin öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri yaşayan diğer köpekleri belediye görevlilerine teslim etti. Tedavi için barınağa götürülen köpeklerden birisinin de bakım merkezinde hayatını kaybederken hayatta kalan tek köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

çorum

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çorum, hayvana şiddet, köpek