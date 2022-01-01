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Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW506693Çorum'da ateşli silahla vurulan 3 köpekten 2'si öldü
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW506693
Çorum’da silahla vurulan 3 köpekten 2’si öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çorum merkeze bağlı Karacaköy köyü kırsalında, kimliği belirsiz kişi yada kişiler boş arazide 3 köpeği tüfekle vurdu.
İhbar üerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide 3 tane köpeği kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçti.
Köpeklerden birisinin öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri yaşayan diğer köpekleri belediye görevlilerine teslim etti. Tedavi için barınağa götürülen köpeklerden birisinin de bakım merkezinde hayatını kaybederken hayatta kalan tek köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhbar üerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide 3 tane köpeği kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçti.
Köpeklerden birisinin öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri yaşayan diğer köpekleri belediye görevlilerine teslim etti. Tedavi için barınağa götürülen köpeklerden birisinin de bakım merkezinde hayatını kaybederken hayatta kalan tek köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.