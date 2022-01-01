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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne: Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne: Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe’de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T13:32+0300
2022-01-01T13:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
mesaj
kamp
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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.'Milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk'Video konferans ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü failin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 2002’den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur" dedi.Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:"Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzün yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."Erdoğan, "Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mesaj, kamp

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne: Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz

13:32 01.01.2022
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe’de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.

'Milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk'

Video konferans ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü failin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 2002’den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur" dedi.
Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzün yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Erdoğan, "Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
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