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https://tr.sputniknews.com/20220101/dakar-rallisi-suudi-arabistanin-ev-sahipliginde-yarin-baslayacak-1052313215.html
Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak
Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başlayacak. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:52+0300
2022-01-01T17:52+0300
2022-01-01T17:52+0300
spor
suudi arabistan
dakar rallisi
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Dakar Rallisi'ne üst üste 3. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.Bu yıl 44. kez düzenlenen ralli, Ha'il şehrindeki ilk etapla başlayacak ve Cidde'de 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek 12. etapla sona erecek.Son olarak sürücüler klasmanında Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides'in kazandığı rallide katılımcılar, 4 bin kilometreden fazla yol katedecek.Yarışlarda bugüne kadar 31 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/uluslararasi-otomobil-federasyonunun-basinda-ilk-kez-avrupa-disindan-bir-isim-var-1051868705.html
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suudi arabistan, dakar rallisi
Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başlayacak.
Dakar Rallisi'ne üst üste 3. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
Bu yıl 44. kez düzenlenen ralli, Ha'il şehrindeki ilk etapla başlayacak ve Cidde'de 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek 12. etapla sona erecek.
Son olarak sürücüler klasmanında Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides'in kazandığı rallide katılımcılar, 4 bin kilometreden fazla yol katedecek.
Yarışlarda bugüne kadar 31 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.