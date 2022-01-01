https://tr.sputniknews.com/20220101/dakar-rallisi-suudi-arabistanin-ev-sahipliginde-yarin-baslayacak-1052313215.html

Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak

Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başlayacak. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T17:52+0300

2022-01-01T17:52+0300

2022-01-01T17:52+0300

spor

suudi arabistan

dakar rallisi

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Dakar Rallisi'ne üst üste 3. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.Bu yıl 44. kez düzenlenen ralli, Ha'il şehrindeki ilk etapla başlayacak ve Cidde'de 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek 12. etapla sona erecek.Son olarak sürücüler klasmanında Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides'in kazandığı rallide katılımcılar, 4 bin kilometreden fazla yol katedecek.Yarışlarda bugüne kadar 31 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211217/uluslararasi-otomobil-federasyonunun-basinda-ilk-kez-avrupa-disindan-bir-isim-var-1051868705.html

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suudi arabistan, dakar rallisi