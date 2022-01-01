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https://tr.sputniknews.com/20220101/elektrik-muhendisleri-odasi-4-kisilik-bir-ailenin-faturasi-yuzde-73luk-artisla-364-liraya-cikacak-1052315319.html
Elektrik Mühendisleri Odası: 4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak
Elektrik Mühendisleri Odası: 4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, bugünden itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesiyle, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T20:46+0300
2022-01-01T20:46+0300
ekonomi
elektrik
elektrik mühendisleri odası (emo)
zam
fatura
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada Aralık 2021'de 150 kWh'lık tüketimi için 137.5 TL ödenen faturanın Ocak 2021'deki yüzde 50'lik zamla 206 TL'ye çıktığı belirtildi."Sayıları çok az olan ve tüketimi 150 kWh'nın altında kalan ailelerin faturaları bile yarı yarıya artacakken, tüketimine bağlı olarak 150 kWh'nın üstüne çıkan aileler kademe kademe artan daha yüksek zam oranıyla karşı karşıya kalacaklar" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"EMO'nun hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturası yüzde 73'lük artışla 211 TL'den 364 TL'ye yükseldi. Böylece tüketimi çok düşük olan konutlar için yüzde 50 olan zam oranı, standartta yakın tüketimi olan konutlar için yüzde 73'e yükseldi. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için de elektrik kullanan ortalama tüketimi daha yüksek olan konutlarda ise zam oranı, tüketim büyüklüğüne göre yükselecektir. Örneğin aylık tüketimi 450 kWh olan bir ailenin 412 TL olan aylık faturası yüzde 94 artarak, 800 TL'ye yükselecektir."Enerji maliyetlerinin artmasının tüm ekonomiyi etkileyen, enflasyonu artıran bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu öneriler yer aldı:"Bu nedenle enerjide, üretiminden başlayarak, tüketimine kadar tüm süreçler kamu yararı esasına göre yeniden planlanmalıdır. Özelleştirilen santralların kamulaştırılmasının yanında, kamunun düşük maliyetle üretim yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gereklidir. Elektrik dağıtım bölgelerinin de kamulaştırılarak, merkezi planlama ilkelerine geri dönülmesiyle elektrik faturalarında gerçek anlamda bir denge oluşacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20211231/mesken-aboneleri-icin-elektrikte-kademeli-tarife-fiyatlari-belli-oldu-1052304831.html
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elektrik, elektrik mühendisleri odası (emo), zam, fatura

Elektrik Mühendisleri Odası: 4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak

20:46 01.01.2022
© DHAElektrik faturası
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© DHA
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EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, bugünden itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesiyle, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturasının yüzde 73'lük artışla 364 TL’ye yükseleceğini hesapladı.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada Aralık 2021'de 150 kWh'lık tüketimi için 137.5 TL ödenen faturanın Ocak 2021'deki yüzde 50'lik zamla 206 TL'ye çıktığı belirtildi.
"Sayıları çok az olan ve tüketimi 150 kWh'nın altında kalan ailelerin faturaları bile yarı yarıya artacakken, tüketimine bağlı olarak 150 kWh'nın üstüne çıkan aileler kademe kademe artan daha yüksek zam oranıyla karşı karşıya kalacaklar" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"EMO'nun hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturası yüzde 73'lük artışla 211 TL'den 364 TL'ye yükseldi. Böylece tüketimi çok düşük olan konutlar için yüzde 50 olan zam oranı, standartta yakın tüketimi olan konutlar için yüzde 73'e yükseldi. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için de elektrik kullanan ortalama tüketimi daha yüksek olan konutlarda ise zam oranı, tüketim büyüklüğüne göre yükselecektir. Örneğin aylık tüketimi 450 kWh olan bir ailenin 412 TL olan aylık faturası yüzde 94 artarak, 800 TL'ye yükselecektir."
Enerji maliyetlerinin artmasının tüm ekonomiyi etkileyen, enflasyonu artıran bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu öneriler yer aldı:
"Bu nedenle enerjide, üretiminden başlayarak, tüketimine kadar tüm süreçler kamu yararı esasına göre yeniden planlanmalıdır. Özelleştirilen santralların kamulaştırılmasının yanında, kamunun düşük maliyetle üretim yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gereklidir. Elektrik dağıtım bölgelerinin de kamulaştırılarak, merkezi planlama ilkelerine geri dönülmesiyle elektrik faturalarında gerçek anlamda bir denge oluşacaktır."
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