https://tr.sputniknews.com/20220101/esini-vurarak-oldurdukten-sonra-intihar-girisiminde-bulunan-adam-oldu-1052311084.html

Eşini vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan adam öldü

Eşini vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan adam öldü

Adana’da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için önce işini vurup daha sonrada intihar girişiminde bulunan koca 5 gün sonra hayatını... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T16:07+0300

2022-01-01T16:07+0300

2022-01-01T16:07+0300

türkiye

kadın cinayeti

adana

kripto para

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052311125_0:293:779:731_1920x0_80_0_0_86c92db1ae2a85b3bd824f281dd65568.jpg

Edinilen bilgiye göre, olay 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner’e (28) tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sonrasında adam, tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Baba Hakan Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Emre Uyaner’in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner 28 Aralık günü hayatını kayberken, Yunus Emre Uyaner ise olaydan 5 gün sonra bugün hayatını kaybetti. Uyaner’in Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın cinayeti, adana, kripto para, intihar