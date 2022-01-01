https://tr.sputniknews.com/20220101/finlandiya-cumhurbaskani-rusyanin-abd-ve-natodan-talep-ettikleri-avrupanin-cikarlarina-aykiri-1052314006.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettikleri Avrupa’nın çıkarlarına aykırı

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettikleri Avrupa’nın çıkarlarına aykırı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Rusya'nın ABD ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndan talep ettiği güvenlik garantilerinin 'Avrupa'daki yerleşik düzene aykırı'... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T18:52+0300

2022-01-01T18:52+0300

2022-01-01T18:53+0300

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sauli niinistö

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün akşam yaptığı yeni yıl konuşmasında Rusya'nın ABD ve NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa'daki 'yerleşik düzene aykırı' olduğunu öne sürdü.Finlandiya lideri, “Rusya'nın Aralık ayında ABD ve NATO'ya yönelik öne sürdüğü talepler Avrupa'yı ilgilendiriyor, Avrupa’daki güvenlik düzeni ile çelişiyor. 2020'lerde çıkar alanlarının yeri yoktur. Tüm devletlerin egemen eşitliği, herkesin saygı duyması gerektiği temel ilkedir” diye konuştu.‘Sabır, sorumluluk ve diyaloğun ileriye giden tek yol olduğuna’ dikkat çeken Niinistö, “Askeri güç ya da diğer şiddet biçimleri kullanmakla tehdit ederek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek imkansız. Bu husus dikkate alınarak Rusya’nın taleplerine verilen cevap, diyalog önerisi oldu. Finlandiya da bunu sürdürmek için çaba sarf etti” ifadelerini kullandı.Birçok Avrupalının, görüşmelerin odağında oldukları halde neden görüşmeye çağırılmadıklarını uzun süredir sorduğunu vurgulayan Niinistö, şöyle konuştu: “Talepler ABD ve NATO’ya yönelik olsa da, Avrupa bunları dinlemekle yetinemez. İsveç ve Finlandiya dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin egemenliği, AB dışındakiler (politikacılar) tarafından sorgulandı. Bu da AB'yi müdahil taraf yapar, Avrupa Birliği sadece yaptırımların teknik koordinatörü rolüyle yetinmemeli.”Helsinki'nin dış politikası ile güvenlik politikasındaki çizgisinin sabit kaldığını da hatırlatan Niinistö, özellikle Finlandiya’nın ‘kendi karar vermesi halinde NATO üyeliğine başvurma imkanına hala sahip olduğunu’ sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/lavrov-abdli-askeri-yetkililerin-guvenlik-garantileri-muzakerelerine-katilmasi-rusya-icin-onemli-1052291386.html

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