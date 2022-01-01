https://tr.sputniknews.com/20220101/fransiz-bakan-yilbasi-gecesinde-874-aracin-atese-verilmesinden-mutlu-siddette-dusus-goruldu-1052316795.html

Fransız bakan, yılbaşı gecesinde 874 aracın ateşe verilmesinden 'mutlu': 'Şiddette düşüş görüldü'

Fransız bakan, yılbaşı gecesinde 874 aracın ateşe verilmesinden 'mutlu': 'Şiddette düşüş görüldü'

Fransa genelinde yılbaşı gecesinde 874 araba ateşe verilirken, 381 kişi gözaltına alındı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T22:30+0300

2022-01-01T22:30+0300

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dünya

fransa

yılbaşı

gerald darmanin

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Fransa'da 2020'de olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de araçlar ateşe verildi. Fransa İçişleri Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 874 aracın yakıldığını ve 381 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yılbaşı gecesi yakılan araç sayısının önceki yıllara göre azaldığını belirten Bakan Darmanin, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Darmanın, "Yılbaşı gecesi polis sayesinde şiddette düşüş görüldü" dedi.Yılbaşı gecesi için ülke genelinde 130 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. 2019 yılbaşı gecesinde ise bin 316 araç ateşe verilmişti.Yılbaşı gecesi araç yakma olayı, 2005'ten bu yana Fransız banliyölerinde geleneksel hale gelmiş durumda.Paris'te maske cezası kesildiPolis tarafından yapılan açıklamaya göre Valiliğin Kovid-19 vakalarının artmasının ardından sokaklarda maske takmayı yeniden zorunlu hale getirdiği Paris’te, yılbaşı gecesi 779 kişi maske takmadığı gerekçesiyle 135 Euro para cezasına çarptırıldı.

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fransa, yılbaşı, gerald darmanin