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https://tr.sputniknews.com/20220101/golf-arabasi-suren-orangutan-sosyal-medyayi-salladi-1052318107.html
Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
Direksiyon başına geçen orangutanın son derece ciddi bir edayla golf arabası sürdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T23:55+0300
2022-01-01T23:55+0300
2022-01-01T23:55+0300
yaşam
video
sosyal medya
golf
araba
orangutan
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İlk olarak Reddit üzerinden paylaşılan, daha sonra ise tüm sosyal medya platformlarında yayılan videoda bir orangutanın ciddi bir tavırla uzun süre direksiyon salladığı görülüyor.Sosyal medya kullanıcıları videoyu alıntılayıp yeniden paylaşarak çok sayıda komik paylaşımda bulunuyor.
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video, sosyal medya, golf, araba, orangutan
Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
Direksiyon başına geçen orangutanın son derece ciddi bir edayla golf arabası sürdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlk olarak Reddit üzerinden paylaşılan, daha sonra ise tüm sosyal medya platformlarında yayılan videoda bir orangutanın ciddi bir tavırla uzun süre direksiyon salladığı görülüyor.
Sosyal medya kullanıcıları videoyu alıntılayıp yeniden paylaşarak çok sayıda komik paylaşımda bulunuyor.