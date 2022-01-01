https://tr.sputniknews.com/20220101/golf-arabasi-suren-orangutan-sosyal-medyayi-salladi-1052318107.html

Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı

Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı

Direksiyon başına geçen orangutanın son derece ciddi bir edayla golf arabası sürdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T23:55+0300

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yaşam

video

sosyal medya

golf

araba

orangutan

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İlk olarak Reddit üzerinden paylaşılan, daha sonra ise tüm sosyal medya platformlarında yayılan videoda bir orangutanın ciddi bir tavırla uzun süre direksiyon salladığı görülüyor.Sosyal medya kullanıcıları videoyu alıntılayıp yeniden paylaşarak çok sayıda komik paylaşımda bulunuyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, sosyal medya, golf, araba, orangutan