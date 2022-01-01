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https://tr.sputniknews.com/20220101/hindistan-s-400-sistemlerinin-ilk-alayini-konuslandirma-surecini-subat-ayinda-tamamlayacak-1052314128.html
'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'
'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'
Hindistan ordusunun Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma çalışmalarını şubat ayında tamamlayacağı duyurudu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T19:01+0300
2022-01-01T19:01+0300
savunma
rusya
hindistan
rosoboroneksport
pencap
s-400
hava savunma sistemi
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Hindistan'da yayın yapan Republic World gazetesinin Hint ordusundan askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre Hindistan Silahlı Kuvvetleri, S-400 sistemlerinin ilk alayını Pencap kentine konuşlandırmak için çalışmalara başladı.İlk alayın konuşlandırma süreci için en az 6 haftaya ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer, "Füze savunma sistemlerinin bazı önemli bileşenlerinin ve onların periferik ekipmanının konuşlanma sahasına nakliyesi devam ediyor" dedi.Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 alayının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat ekim ayında başlamıştı.5 alayın tamamının Hindistan'a 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/abd-hindistanin-caatsa-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasi-netlik-kazanmadi-gorusmeler-devam-edecek-1051090383.html
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rusya, hindistan, rosoboroneksport, pencap, s-400, hava savunma sistemi

'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'

19:01 01.01.2022
© Sputnik / Igor ZaremboS-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Igor Zarembo
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Hindistan ordusunun Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma çalışmalarını şubat ayında tamamlayacağı duyurudu.
Hindistan'da yayın yapan Republic World gazetesinin Hint ordusundan askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre Hindistan Silahlı Kuvvetleri, S-400 sistemlerinin ilk alayını Pencap kentine konuşlandırmak için çalışmalara başladı.
İlk alayın konuşlandırma süreci için en az 6 haftaya ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer, "Füze savunma sistemlerinin bazı önemli bileşenlerinin ve onların periferik ekipmanının konuşlanma sahasına nakliyesi devam ediyor" dedi.
Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 alayının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat ekim ayında başlamıştı.
5 alayın tamamının Hindistan'a 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu ancak Hindistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kimden silah alacağına kendisinin karar vereceğini gösterdiğini vurgulamıştı.
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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