https://tr.sputniknews.com/20220101/iletisim-baskani-altundan-hizmetle-gecen-bir-yil-2021-paylasimi-1052314870.html

İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T20:06+0300

2022-01-01T20:06+0300

2022-01-01T20:06+0300

türkiye

fahrettin altun

iletişim başkanlığı

2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043682845_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c8203df0e8164d6bd0f5302126890906.jpg

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı.Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin altun, iletişim başkanlığı, 2021