https://tr.sputniknews.com/20220101/iletisim-baskani-altundan-hizmetle-gecen-bir-yil-2021-paylasimi-1052314870.html
İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T20:06+0300
2022-01-01T20:06+0300
2022-01-01T20:06+0300
türkiye
fahrettin altun
iletişim başkanlığı
2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı.Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.
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fahrettin altun, iletişim başkanlığı, 2021
İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.
Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.