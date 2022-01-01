Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220101/irakta-kasim-suleymani-icin-anma-toreni-1052312903.html
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Süleymani iki yıl önce Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmüştü. Süleymani’nin öldürüldüğü yerde anma töreni düzenlendi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:45+0300
2022-01-01T17:45+0300
dünya
irak
iran
kasım süleymani
anma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052313007_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_20ce5f1d57ab47b38f63ec43ea772e8f.jpg
İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ölümünün ikinci yılında Irak'ta anıldı.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis'in aracının saldırıya uğradığı Bağdat Havalimanı yakınındaki noktada anma töreni düzenlendi. Aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, ellerinde Irak bayrakları ile Süleymani ve Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad, törende yaptığı konuşmada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini, bu bakımdan ABD güçleri ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi talebinin, duygusal istekten kaynaklanmadığını, Irak'ın egemenliğini pekiştirmek için olduğunu ifade etti.Egemenlik ve onurun Irak halkının asli haklarından olduğunu söyleyen Feyyad, bu nedenle hükümetten, tüm yabancı güçleri Irak'tan tamamen tahliye etmesini istediklerini ekledi.İranlı GENERAL Kasım Süleymani'nin öldürülmesiABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.
irak
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052313007_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_29667638c06d4c7e5237cb1524d27202.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, iran, kasım süleymani, anma

Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

17:45 01.01.2022
© AAIrak'ta Kasım Süleymani için anma töreni
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
Abone ol
İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Süleymani iki yıl önce Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmüştü. Süleymani’nin öldürüldüğü yerde anma töreni düzenlendi.
İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ölümünün ikinci yılında Irak'ta anıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis'in aracının saldırıya uğradığı Bağdat Havalimanı yakınındaki noktada anma töreni düzenlendi. Aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, ellerinde Irak bayrakları ile Süleymani ve Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.
Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad, törende yaptığı konuşmada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini, bu bakımdan ABD güçleri ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi talebinin, duygusal istekten kaynaklanmadığını, Irak'ın egemenliğini pekiştirmek için olduğunu ifade etti.
Egemenlik ve onurun Irak halkının asli haklarından olduğunu söyleyen Feyyad, bu nedenle hükümetten, tüm yabancı güçleri Irak'tan tamamen tahliye etmesini istediklerini ekledi.

İranlı GENERAL Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.
Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:17Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
19:01'Hindistan, S-400 sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma sürecini şubat ayında tamamlayacak'
18:52Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettikleri Avrupa’nın çıkarlarına aykırı
18:38Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
18:26IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
18:18Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
18:09Çorum’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
18:03ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
17:52Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak
17:50Bolu’da yabancılara 'nikah ve su ücreti' tarifesinde yürütmeyi durdurma kararı
17:45Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
17:35AB dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti
17:33Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı
17:27Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi
17:18Biden: Putin'e Ukrayna'ya saldırmanın bedelinin ağır olacağını söyledim
17:17Rusya'da 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü
17:12BAE'de yeni Kovid-19 tedbiri: Aşısızların yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek
17:07Numan Kurtulmuş: Kur’an eğitimine Orta Çağ zihniyeti demek, karanlık bir CHP zihniyetidir
16:59Antalya, 2021 yılında 9 milyon 94 bin turist ağırladı
16:56Şamil Tayyar: Enerji zammı tüm dünyanın sorunu; giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı