İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahı'nın yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bugün Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.Çatışmalarda 3 güvenlik güçleri ile 5 militanın hayatını kaybettiği, 5 militanın ise yaralandığı belirtildi.Düzenlenen operasyonlarda silahlı gruplara ait kampların ve saklanma yerlerinin imha edildiği ifade edildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan yaşamını yitirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahı'nın yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bugün Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmalarda 3 güvenlik güçleri ile 5 militanın hayatını kaybettiği, 5 militanın ise yaralandığı belirtildi.
Düzenlenen operasyonlarda silahlı gruplara ait kampların ve saklanma yerlerinin imha edildiği ifade edildi.