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IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD'in infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T18:26+0300
2022-01-01T18:26+0300
türkiye
işid
samsun
operasyon
gözaltı
infaz
tutuklama
terörle mücadele şubesi (tem)
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211231/istanbul-ve-adanada-isid-operasyonu-7-gozalti-1052282827.html
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işid, samsun, operasyon, gözaltı, infaz, tutuklama, terörle mücadele şubesi (tem)

IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

18:26 01.01.2022
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD'in infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.
Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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