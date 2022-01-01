IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD'in infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.
Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.