https://tr.sputniknews.com/20220101/isidin-infaz-ekibindeki-zanli-samsunda-yakalandi-1052313716.html

IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD'in infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T18:26+0300

2022-01-01T18:26+0300

2022-01-01T18:26+0300

türkiye

işid

samsun

operasyon

gözaltı

infaz

tutuklama

terörle mücadele şubesi (tem)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/24/1040132471_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_3a466b70998ad73109d104be2d2230de.jpg

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20211231/istanbul-ve-adanada-isid-operasyonu-7-gozalti-1052282827.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, samsun, operasyon, gözaltı, infaz, tutuklama, terörle mücadele şubesi (tem)