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İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
© AABeylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
© AA
Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre , E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
© AABeylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
© AA