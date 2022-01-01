https://tr.sputniknews.com/20220101/istanbuldaki-zincirleme-trafik-kazasinda-10-kisi-yaralandi-1052307212.html

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T05:59+0300

2022-01-01T05:59+0300

2022-01-01T05:59+0300

türkiye

istanbul

kaza

beylikdüzü

zincirleme kaza

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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre , E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

türkiye

istanbul

beylikdüzü

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istanbul, kaza, beylikdüzü, zincirleme kaza