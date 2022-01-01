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https://tr.sputniknews.com/20220101/ito-istanbulda-perakende-fiyatlar-bir-onceki-aya-gore-yuzde-96-artti-1052310000.html
İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.6 arttı
İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.6 arttı
İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.65, toptan fiyatlar da yüzde 11,96 oranında arttı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T14:48+0300
2022-01-01T14:46+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
zam
fiyat
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 11,96 oranında arttı.2020 Aralık ayına göre 2021 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 34.18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47.10 olarak gerçekleşti.Aralık 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 20,11, Gıda Harcamalarında yüzde 14.35, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 6.29, Konut harcamalarında yüzde 5.00, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 1.02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1.01, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.64 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0.61 artış görüldü. Aralık 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 22.89, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 18.49, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 18.30, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 13.06, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 6.,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6.29, Mensucat Grubunda yüzde 4.01, artış görüldü
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istanbul ticaret odası (ito), zam, fiyat

İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.6 arttı

14:48 01.01.2022
© AFP 2021Almanya- Süpermarket
Almanya- Süpermarket - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021
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İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.65, toptan fiyatlar da yüzde 11,96 oranında arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 11,96 oranında arttı.

2020 Aralık ayına göre 2021 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 34.18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47.10 olarak gerçekleşti.

Aralık 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 20,11, Gıda Harcamalarında yüzde 14.35, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 6.29, Konut harcamalarında yüzde 5.00, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 1.02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1.01, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.64 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0.61 artış görüldü.

Aralık 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 22.89, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 18.49, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 18.30, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 13.06, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 6.,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6.29, Mensucat Grubunda yüzde 4.01, artış görüldü
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