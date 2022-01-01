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İzmir Tabip Odası Başkanı’ndan Omicron uyarısı: Vakalar artacak, hastane sistemi sıkıntıya girebilir
İzmir Tabip Odası Başkanı’ndan Omicron uyarısı: Vakalar artacak, hastane sistemi sıkıntıya girebilir
Koronavirüs'ün bulaşılığı yüksek olduğu bilinen son varyantı Omicron ile ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı’dan uyarı geldi. Çamlı, "Özellikle kapalı... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T12:29+0300
2022-01-01T12:29+0300
koronavirüs
yılbaşı
vaka sayısı
omicron
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Omicron varyantının ülkede ciddi vaka artışlarına yol açtığını belirten Çamlı, “Kısa süre içinde 18 binlerden 40 binlere çıkan vaka artışı gördük. Önümüzdeki dönemde bu durumun daha da artıp, Omicron’un baskın varyant olacağını, bilim insanları defalarca dile getirdi. Delta varyantına göre 4 ila 6 kat fazla buluşan ‘Omicron’un, aşılara da daha fazla direnç gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada” dedi.Çamlı, “Özellikle yılbaşını takiben Omicron varyantı çok ciddi şekilde artacağı için vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemi ciddi şekilde sıkıntıya girebilir. Yılbaşındaki kontrolsüz kalabalıklar, fiziksel mesafe ve maske kuralına uymadan yapılan etkinlikler özellikle kapalı ortamdaki uzayan yılbaşı etkinliklerinin bulaşa etkili olacağı ortada” diye konuştu.
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yılbaşı, vaka sayısı, omicron

İzmir Tabip Odası Başkanı’ndan Omicron uyarısı: Vakalar artacak, hastane sistemi sıkıntıya girebilir

12:29 01.01.2022
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© AA
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Koronavirüs'ün bulaşılığı yüksek olduğu bilinen son varyantı Omicron ile ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı’dan uyarı geldi. Çamlı, "Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada” dedi.
Omicron varyantının ülkede ciddi vaka artışlarına yol açtığını belirten Çamlı, “Kısa süre içinde 18 binlerden 40 binlere çıkan vaka artışı gördük. Önümüzdeki dönemde bu durumun daha da artıp, Omicron’un baskın varyant olacağını, bilim insanları defalarca dile getirdi. Delta varyantına göre 4 ila 6 kat fazla buluşan ‘Omicron’un, aşılara da daha fazla direnç gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada” dedi.

Çamlı, “Özellikle yılbaşını takiben Omicron varyantı çok ciddi şekilde artacağı için vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemi ciddi şekilde sıkıntıya girebilir. Yılbaşındaki kontrolsüz kalabalıklar, fiziksel mesafe ve maske kuralına uymadan yapılan etkinlikler özellikle kapalı ortamdaki uzayan yılbaşı etkinliklerinin bulaşa etkili olacağı ortada” diye konuştu.
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