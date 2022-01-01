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https://tr.sputniknews.com/20220101/kesmirde-yilbasi-izdihami-12-kisi-oldu-1052307592.html
Keşmir'de yılbaşı izdihamı: 12 kişi öldü
Keşmir'de yılbaşı izdihamı: 12 kişi öldü
Keşmir’de yeni yıla Mata Vaishno Devi tapınağında girmek isteyenler arasında çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T11:26+0300
2022-01-01T11:25+0300
dünya
hindistan
keşmir
uttar pradeş
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Kuzey Hindistan’da bulunan Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti.Bhavan, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum” açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı.Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor.Hindistan’da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.
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hindistan, keşmir, uttar pradeş, izdiham

Keşmir'de yılbaşı izdihamı: 12 kişi öldü

11:26 01.01.2022
© REUTERS / DANISH ISMAILHindistan'ın özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir
Hindistan'ın özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / DANISH ISMAIL
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Keşmir’de yeni yıla Mata Vaishno Devi tapınağında girmek isteyenler arasında çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Hindistan’da bulunan Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Bhavan, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum” açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.
İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı.
Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor.
Hindistan’da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.
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