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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enerji fiyatlarına getirilen zammı eleştirerek, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T00:14+0300
2022-01-01T00:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
zam
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektirik ve doğalgaza getirilen zamları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi."Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, zam

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza

00:14 01.01.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enerji fiyatlarına getirilen zammı eleştirerek, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektirik ve doğalgaza getirilen zamları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" ifadelerini kullandı.
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