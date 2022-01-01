Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektirik ve doğalgaza getirilen zamları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi."Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enerji fiyatlarına getirilen zammı eleştirerek, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektirik ve doğalgaza getirilen zamları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.