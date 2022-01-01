https://tr.sputniknews.com/20220101/kilicdaroglu-erdogan-tebessumu-bile-cok-goruyorsun-devasa-zamlari-getirdin-elektrige-dogalgaza-1052304970.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, tebessümü bile çok görüyorsun, devasa zamları getirdin elektriğe, doğalgaza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enerji fiyatlarına getirilen zammı eleştirerek, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T00:14+0300

2022-01-01T00:14+0300

2022-01-01T00:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

zam

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektirik ve doğalgaza getirilen zamları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi."Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" ifadelerini kullandı.

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2022

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, zam