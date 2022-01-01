https://tr.sputniknews.com/20220101/kuzey-kore-lideri-kimden-askeri-kapasiteyi-guclendirme-sozu-1052307346.html

Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T11:06+0300

2022-01-01T11:06+0300

2022-01-01T11:04+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

kuzey

kuzey kore lideri kim jong un

askeri faaliyet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052249012_0:539:2047:1690_1920x0_80_0_0_2d36094da7420a1629b21698f225abec.jpg

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek 'istikrarsızlaşan' askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor.Sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin Çin’den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kore, kim jong-un, kuzey, kuzey kore lideri kim jong un, askeri faaliyet