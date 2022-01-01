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https://tr.sputniknews.com/20220101/kuzey-kore-lideri-kimden-askeri-kapasiteyi-guclendirme-sozu-1052307346.html
Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü
Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T11:06+0300
2022-01-01T11:04+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kuzey
kuzey kore lideri kim jong un
askeri faaliyet
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek 'istikrarsızlaşan' askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor.Sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin Çin’den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.
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kuzey kore, kim jong-un, kuzey, kuzey kore lideri kim jong un, askeri faaliyet

Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

11:06 01.01.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi genel toplantısında konuşurken, hiç olmadığı kadar zayıflamış göründü.
Kuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi genel toplantısında konuşurken, hiç olmadığı kadar zayıflamış göründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek 'istikrarsızlaşan' askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.
Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.
Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.
Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor.
Sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin Çin’den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.
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