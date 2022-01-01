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https://tr.sputniknews.com/20220101/manchester-city-deplasmanda-arsenali-son-dakika-goluyle-yendi-1052313884.html
Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-1 mağlup etti. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T18:38+0300
2022-01-01T18:38+0300
2022-01-01T18:38+0300
spor
premier lig
arsenal
manchester city
deplasman
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Emirates Stadı'nda lider Manchester City'yi ağırlayan Arsenal, 31. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.Riyad Mahrez'in 57. dakikada attığı penaltı golüyle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, 90+3. dakikada Rodri'nin golüyle galibiyete uzandı.Arsenal, Gabriel'in 59. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Ligde galibiyet serisini 11 maça çıkaran Manchester City, puanını 53'e yükseltirken, Arsenal 35 puanda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/rakiplerinin-puan-kaybettigi-haftada-city-kazandi-premier-league-tarihine-gecti-1052245759.html
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premier lig, arsenal, manchester city, deplasman
Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı son dakika golüyle yendi
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-1 mağlup etti.
Emirates Stadı'nda lider
Manchester City'yi ağırlayan Arsenal, 31. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Riyad Mahrez'in 57. dakikada attığı penaltı golüyle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, 90+3. dakikada Rodri'nin golüyle galibiyete uzandı.
Arsenal, Gabriel'in 59. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ligde galibiyet serisini 11 maça çıkaran Manchester City, puanını 53'e yükseltirken, Arsenal 35 puanda kaldı.