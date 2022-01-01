https://tr.sputniknews.com/20220101/moskova-2022yi-havai-fisek-gosterisiyle-karsiladi-1052306871.html

Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı

Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T03:45+0300

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dünya

rusya

moskova

havai fişek

yeni yıl

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Dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da da yeni yıl kutlamaları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle eskiye göre sessiz geçti. Ancak başkentte 2022, her sene olduğu gibi geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.

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rusya, moskova, havai fişek, yeni yıl