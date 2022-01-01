Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı

Dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da da yeni yıl kutlamaları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle eskiye göre sessiz geçti. Ancak başkentte 2022, her sene olduğu gibi geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.
Dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da da yeni yıl kutlamaları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle eskiye göre sessiz geçti. Ancak başkentte 2022, her sene olduğu gibi geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.