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Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı
Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı
Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T03:45+0300
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dünya
rusya
moskova
havai fişek
yeni yıl
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Dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da da yeni yıl kutlamaları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle eskiye göre sessiz geçti. Ancak başkentte 2022, her sene olduğu gibi geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.
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rusya, moskova, havai fişek, yeni yıl

Moskova 2022’yi havai fişek gösterisiyle karşıladı

03:45 01.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSaatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.
Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Sputnik
/
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Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.
Dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da da yeni yıl kutlamaları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle eskiye göre sessiz geçti. Ancak başkentte 2022, her sene olduğu gibi geleneksel havai fişek gösterisiyle karşılandı.
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