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https://tr.sputniknews.com/20220101/pakistan-ve-hindistan-nukleer-tesislerinin-listelerini-birbirleriyle-paylasti-1052315702.html
Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı
Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı
Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislere saldırıları önlemeyi hedef alan anlaşma kapsamında nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T21:16+0300
2022-01-01T21:16+0300
dünya
hindistan
pakistan
mahkum
liste
nükleer tesis
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında 31 Aralık 1988’de yapılan ve 27 Ocak 1991’de onaylanan anlaşma kapsamında İslamabad ve Yeni Delhi, nükleer tesislerin listelerini birbirlerine teslim etti.Nükleer tesislere saldırıları önlemeyi amaçlayan anlaşma kapsamında iki ülke, her yıl 1 Ocak’ta birbirleriyle bu listeleri paylaşıyor. Söz konusu uygulama 1 Ocak 1992’den bu yana sürüyor.Mahkum listeleri de paylaşıldıİki ülke ayrıca 2008'deki anlaşma kapsamında hapishanelerinde tutuklu karşı ülke vatandaşlarının listelerini de paylaştı.Pakistan’da 51’i sivil, 577’si balıkçı 628 Hindistanlı mahkum bulunuyor.Hindistan cezaevlerinde de 282’si sivil, 73’ü balıkçı 355 Pakistanlı hükümlü yer alıyor.İki ülke, 2008’de yapılan anlaşma kapsamında her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da mahkum listelerini birbiriyle paylaşıyor.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20211024/hindistan-icisleri-bakani-sahtan-cammu-kesmir-bolgesine-dostluk-ziyareti-1050136425.html
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hindistan, pakistan, mahkum, liste, nükleer tesis

Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı

21:16 01.01.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov / Fotoğraf bankasına girNükleer santral
Nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislere saldırıları önlemeyi hedef alan anlaşma kapsamında nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında 31 Aralık 1988’de yapılan ve 27 Ocak 1991’de onaylanan anlaşma kapsamında İslamabad ve Yeni Delhi, nükleer tesislerin listelerini birbirlerine teslim etti.
Nükleer tesislere saldırıları önlemeyi amaçlayan anlaşma kapsamında iki ülke, her yıl 1 Ocak’ta birbirleriyle bu listeleri paylaşıyor. Söz konusu uygulama 1 Ocak 1992’den bu yana sürüyor.

Mahkum listeleri de paylaşıldı

İki ülke ayrıca 2008'deki anlaşma kapsamında hapishanelerinde tutuklu karşı ülke vatandaşlarının listelerini de paylaştı.
Pakistan’da 51’i sivil, 577’si balıkçı 628 Hindistanlı mahkum bulunuyor.
Hindistan cezaevlerinde de 282’si sivil, 73’ü balıkçı 355 Pakistanlı hükümlü yer alıyor.
İki ülke, 2008’de yapılan anlaşma kapsamında her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da mahkum listelerini birbiriyle paylaşıyor.​​​​​​​
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